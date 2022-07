Będą podwyżki dla polityków? Rzecznik rządu odpowiada

Jeśli podwyższamy wynagrodzenie służby cywilnej, to jego kwota bazowa jest również powiązana z zarobkami polityków. Natomiast to nie oznacza, że decyzja o podwyżkach dla polityków zapadnie - mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Mueller. Zastrzegł, że nie spodziewa się, aby tego typu przepisy z automatu zadziałały.

Piotr Mueller: nie ma decyzji o podwyżkach dla polityków

Piotr Mueller stwierdził w czwartek, że jeśli chodzi o podwyżki dla polityków, to nie ma takiej decyzji. - To jest tak, że jeżeli podwyższamy wynagrodzenia dla służby cywilnej, to ta kwota bazowa jest też przywiązana do wynagrodzeń polityków. Natomiast to nie oznacza, że taka decyzja zapadnie. Myślę, że w najbliższym czasie wszystko będzie jasne. Nie spodziewam się, aby tego typu przepisy z automatu zadziałały - zaznaczył rzecznik rządu.