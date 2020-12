Czy będą dodatkowe niedziele handlowe w styczniu? Odpowiedź premiera

W styczniu życzyłbym sobie i Polakom, by maksymalnie ograniczono mobilność, w tym również w handlu - przynajmniej w tym stacjonarnym - tak na pytanie o dodatkowe niedziele handlowe na początku 2021 roku odpowiedział premier Mateusz Morawiecki.

- Tych najbliższych kilka niedziel jest. Dosłownie dwie akurat, zgodnie z przepisami, wcześniej przyjętymi zresztą, niedzielami handlowymi. W sytuacji, kiedy jest największe natężenie ruchu handlowego, ruchu w handlu detalicznym - warto, żeby one były. Są trzy niedziele handlowe w grudniu, nie bez przyczyny akurat z jedną dodatkową - powiedział.

Pytany, czy w styczniu może być jakaś niedziela handlowa, powiedział, że "w styczniu życzyłbym sobie i Polakom, żeby doszło do maksymalnego ograniczenia mobilności, w tym również aktywności w handlu, przynajmniej w tym handlu stacjonarnym, a to dlatego, że dzięki temu zmniejszymy liczbę zakażeń".

Restrykcje

Jeśli chodzi o ferie i czas poświąteczny - to zdaniem premiera - powinien to być czas, "kiedy zmniejszymy naszą mobilność, kiedy będzie to czas takiej dobrowolnej kwarantanny".