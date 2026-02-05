Logo TVN24
Partie produktów dla niemowląt wycofane

shutterstock_2651818499
Ostrzeżenie GIS: wycofanie niektórych produktów dla niemowląt
Źródło: GIS
Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) poinformował o prewencyjnym wycofaniu z obrotu kolejnych partii produktów do żywienia niemowląt z uwagi na potencjalną obecność toksyny. Decyzja ma związek z nowymi wytycznymi Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

GIS został poinformowany przez firmę Nutricia Polska Sp. z o.o. o potrzebie prewencyjnego wycofania partii produktów do żywienia niemowląt z uwagi na potencjalną obecność cereulidyny, substancji wytwarzanej przez mikroorganizm Bacillus cereus.

Partie produktów dla niemowląt wycofane

"Firma motywuje swoją decyzję o rozszerzeniu wycofania z dnia 29.01.2026 o wskazane poniżej partie produktów troską o najmłodszych konsumentów oraz dążeniem do jak najszybszego dostosowania się do nowych wytycznych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)" - podał GIS.

GIS przekazał, że firma podjęła natychmiastowe działania w celu wycofania poszczególnych partii produktów ze sprzedaży, a organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania produktów.

"Żadne inne produkty wprowadzane do obrotu przez firmę Nutricia Polska sp. z o.o. nie są objęte tym wycofaniem" - poinformował GIS.

Lek przeciwgrypowy profilaktycznie? Lekarz tłumaczy, dlaczego nie dla wszystkich

Lek przeciwgrypowy profilaktycznie? Lekarz tłumaczy, dlaczego nie dla wszystkich

Agata Daniluk
Coraz więcej chorych. "Myślałam, że to moje ostatnie dni"

Coraz więcej chorych. "Myślałam, że to moje ostatnie dni"

Agata Daniluk

Mleko dla niemowląt wycofane

W poniedziałek GIS zaktualizował listę produktów firmy Nutricia Polska - wcześniejszy komunikat sanepidu w tej sprawie został opublikowany 6 lutego.

Oto szczegóły dotyczące wycofanych produktów:

  • Nazwa produktu: BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 350 g,
  • Data minimalnej trwałości: 07.08.2026, 02.10.2026, 15.10.2026, 08.01.2027.
BEBIKO 1 nutriFLOR
BEBIKO 1 nutriFLOR
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 600 g,
  • Data minimalnej trwałości: 13.06.2026, 15.07.2026, 12.08.2026, 13.08.2026, 21.08.2026, 09.10.2026, 19.09.2026, 30.09.2026, 04.11.2026, 05.11.2026, 21.11.2026, 05.12.2026, 25.12.2026, 14.01.2027, 16.01.2027.
BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 600 g
BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 600 g
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 700 g,
  • Data minimalnej trwałości: 26.10.2026.
BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 700 g
BEBIKO 1 nutriFLOR EXPERT 700 g
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: BEBIKO PRO+ 1 700 g,
  • Data minimalnej trwałości: 28.11.2026, 03.02.2027.
BEBIKO PRO+ 1 700 g
BEBIKO PRO+ 1 700 g
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon 1 Advance Pronutra 350 g,
  • Data minimalnej trwałości: 14.07.2026, 09.11.2026.
Bebilon 1 Advance Pronutra 350 g
Bebilon 1 Advance Pronutra 350 g
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon 1 Advance Pronutra 800 g,
  • Data minimalnej trwałości: 10.07.2026, 23.07.2026, 07.08.2026, 17.10.2026, 17.11.2026.
Bebilon 1 Advance Pronutra 800 g
Bebilon 1 Advance Pronutra 800 g
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon 1 Advance Pronutra 1000 g,
  • Data minimalnej trwałości: 15.08.2026, 26.11.2026, 25.12.2026.
Bebilon 1 Advance Pronutra 1000 g
Bebilon 1 Advance Pronutra 1000 g
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon 2 Advance Pronutra 800 g,
  • Data minimalnej trwałości: 06.06.2026, 20.07.2026, 17.09.2026, 21.11.2026, 20.12.2026.
Bebilon 2 Advance Pronutra 800 g
Bebilon 2 Advance Pronutra 800 g
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon 2 Advance Pronutra 1000 g,
  • Data minimalnej trwałości: 17.07.2026, 06.08.2026, 03.10.2026, 15.11.2026, 25.11.2026, 24.12.2026, 25.12.2026, 27.12.2026, 15.01.2027.
Bebilon 2 Advance Pronutra 1000 g
Bebilon 2 Advance Pronutra 1000 g
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon 2 Advance Pronutra 28,8 g,
  • Data minimalnej trwałości: 22.08.2026.
Bebilon 2 Advance Pronutra 28,8 g
Bebilon 2 Advance Pronutra 28,8 g
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 28,8 g,
  • Data minimalnej trwałości: 12.07.2026, 21.08.2026.
Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 28,8 g
Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 28,8 g
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 1 800 g,
  • Data minimalnej trwałości: 11.01.2027, 15.04.2027, 13.05.2027, 04.06.2027, 10.07.2027, 18.08.2027, 05.09.2027.
Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 1 800 g
Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 1 800 g
Źródło: GIS
  • Nazwa produktu: Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 800 g,
  • Data minimalnej trwałości: 10.01.2027, 31.01.2027, 12.03.2027, 12.05.2027, 05.06.2027, 12.06.2027, 12.07.2027, 10.08.2027, 03.09.2027.
Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 800 g
Bebilon PROfutura DUOBIOTIK 2 800 g
Źródło: GIS

Silna toksyna w mleku

Cereulidyna to silna, ciepłoodporna toksyna wymiotna produkowana przez niektóre szczepy bakterii Bacillus cereus. Jest wyjątkowo odporna na wysokie temperatury, kwasy i enzymy trawienne, co oznacza, że zwykłe gotowanie czy pasteryzacja jej nie niszczy.

Spożycie nawet małych ilości może wywołać gwałtowne objawy - głównie nagłe nudności, silne wymioty i ból brzucha, które pojawiają się zazwyczaj od 30 minut do 6 godzin po spożyciu skażonego produktu. Objawy zwykle mijają samoistnie w ciągu 6–24 godzin, ale u najmłodszych dzieci (zwłaszcza poniżej 6. miesiąca życia) mogą szybko prowadzić do zaburzeń elektrolitowych i odwodnienia, a w bardzo rzadkich przypadkach do cięższych powikłań (np. uszkodzenia wątroby).

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te - jak podkreśla GIS - nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu.

Opracował Wiktor Knowski/kris

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica