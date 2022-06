Partia batonów wycofywana z rynku. Ostrzeżenie

czytaj dalej

Kolejne sieci stacji paliw dołączają do wyścigu na promocje i rabaty, którymi kuszą klientów. Od piątku, 1 lipca do końca sierpnia na stacjach Lotosu będzie obowiązywała ogólnopolska promocja, która upoważnia do zakupu do 150 l paliwa w miesiącu z 30-groszowym rabatem na każdy litr - poinformowała w czwartek spółka paliwowa. Od poniedziałku z rabatów mogą korzystać klienci Orlenu. Shell Polska przypomina, że od dwóch lat prowadzi akcję promocyjną "Wtorki i czwartki z Shell V-Power".