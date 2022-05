Pełnomocnik premiera do spraw programu "Czyste powietrze" rezygnuje

Odejście z funkcji pełnomocnika skomentowali na Twitterze przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego, czyli organizacji, która zrzesza ruchy obywatelskie skupione wokół tematu złej jakości powietrza w Polsce. "Bardzo zła wiadomość. Od dłuższego czasu widzimy, że czyste powietrze przestało być dla rządu @PremierRP priorytetem. Priorytetem nie jest też dbanie o portfele gospodarstw domowych, które borykają się z galopującymi cenami energii. Dziękujemy za to 1,5 roku. Pytanie: co dalej?" - napisali.

Program "Czyste powietrze"

Program "Czyste powietrze" ruszył we wrześniu 2018 roku i ma być realizowany przez 10 lat. Jego cel to wsparcie wymiany przestarzałych pieców grzewczych tzw. kopciuchów na te bardziej ekologiczne tak, aby ograniczyć zjawisko niskiej emisji, której efektem jest smog , a także wsparcie termomodernizacji domów jednorodzinnych. Planowany budżet programu to ponad 100 mld zł.

Z końcem stycznia 2022 roku uruchomiono trzecią edycję programu, która uprawnia do otrzymania do 69 tys. zł na termomodernizację domu i wymianę źródła ciepła. Dotyczy ona osób o miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę - odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych.

Druga część programu z podwyższonym poziomem dofinansowania jest skierowana do osób o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dla tej grupy beneficjentów przewidziana jest wyższa dotacja - do 37 tys. zł.