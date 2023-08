Rewolucja w bankomatach. Pierwsze urządzenia znikają z ulic

czytaj dalej

Podatnicy zostawiają o sobie wiele informacji w sieci, w mediach społecznościowych. - Pokazują wszystko. Urzędnik fiskusa może porównać to, co widzi w sieci do tego, co deklarujemy w oświadczeniach majątkowych, do raportowanych wydatków - mówi w rozmowie z TVN24 Biznes Monika Smulewicz z Grant Thornton, autorka bloga "HR na szpilkach".