Duży bank ostrzega. "Mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji"

ING Bank Śląski
Bank zapowiedział niedostępność usługi Maklera 29 listopada między godziną 8:00 a 18:00.
"W tym czasie będziemy prowadzić prace technologiczno-serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia" - przekazano w komunikacie.
Jednocześnie poinformowano o utrudnieniach w korzystaniu z wpłatomatów i bankomatów w nocy z 30 listopada na 1 grudnia
"W nocy z 30 listopada na 1 grudnia w godzinach 01:00 - 3:00 planowane są prace serwisowe. W związku z tym mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash" - napisano na stronie banku.
Jak dodano, "transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line".
mBank
Bank zapowiedział "przerwę rozwojową w usługach maklerskich – 28 i 29 listopada".
"W najbliższy weekend zaplanowaliśmy prace rozwojowe w usługach maklerskich mBanku. Sprawdź godziny niedostępności i przygotuj się wcześniej" - przekazano w komunikacie.
"Ze względu na zaplanowane prace rozwojowe w najbliższy piątek i sobotę (28 oraz 29 listopada) niedostępne będą:
- wnioski o otwarcie eMaklera, rachunki IKE/IKZE oraz rachunki w Biurze maklerskim mBanku. Z usług nie skorzystasz od godziny 16:00 w piątek 28 listopada do godziny 14:00 w sobotę 29 listopada
- systemy transakcyjne eMakler, mBank Giełda, mInwestor. Do serwisów nie zalogujesz się od godziny 8:00 do 14:00 w sobotę 29 listopada".
Nest Bank
Utrudnienia odbędą się również w pracy Nest Banku.
"29 listopada w godzinach 06:00–16:00 wnioski w bankowości online oraz na naszej stronie będą niedostępne" - napisano na stronie internetowej.
Dodano, że "wszystkie przelewy i płatności będą realizowane bez zmian".
"Tymczasowa blokada dostępu do bankowości online i karty będzie niedostępna.
- Dostęp do bankowości internetowej możesz zablokować w aplikacji mobilnej (Ustawienia>>Bezpieczeństwo>>Kanały dostępu)
- Dostęp do aplikacji mobilnej możesz zablokować w bankowości internetowej (Ustawienia>>Bezpieczeństwo>>Kanały dostępu)".
Przypomniano, że kartę płatniczą można zastrzec całodobowo pod numerem 22 103 18 18.
Toyota Bank Polska
"W dniu 30.11.2025 r. w godzinach 07:00-16:00 planujemy prace serwisowe w naszych systemach. W tym czasie możesz mieć utrudniony dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej, autoryzacji płatności kartowych, Automatycznego Serwisu Telefonicznego oraz usług tzw. szybkich płatności" - poinformował bank na stronie internetowej.
Największe banki w Polsce
Największym bankiem w Polsce jest PKO BP. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.
Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.
Autorka/Autor: skib/kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: ImYanis/Shutterstock