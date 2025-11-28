Duży bank ostrzega. "Mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji"

Adam Glapiński: polski złoty - to są polskie interesy narodowe Źródło: YouTube/Narodowy Bank Polski

ING Bank Śląski

Bank zapowiedział niedostępność usługi Maklera 29 listopada między godziną 8:00 a 18:00.

"W tym czasie będziemy prowadzić prace technologiczno-serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia" - przekazano w komunikacie.

Jednocześnie poinformowano o utrudnieniach w korzystaniu z wpłatomatów i bankomatów w nocy z 30 listopada na 1 grudnia

"W nocy z 30 listopada na 1 grudnia w godzinach 01:00 - 3:00 planowane są prace serwisowe. W związku z tym mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash" - napisano na stronie banku.

Jak dodano, "transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line".

mBank

Bank zapowiedział "przerwę rozwojową w usługach maklerskich – 28 i 29 listopada".

"W najbliższy weekend zaplanowaliśmy prace rozwojowe w usługach maklerskich mBanku. Sprawdź godziny niedostępności i przygotuj się wcześniej" - przekazano w komunikacie.

"Ze względu na zaplanowane prace rozwojowe w najbliższy piątek i sobotę (28 oraz 29 listopada) niedostępne będą:

wnioski o otwarcie eMaklera, rachunki IKE/IKZE oraz rachunki w Biurze maklerskim mBanku. Z usług nie skorzystasz od godziny 16:00 w piątek 28 listopada do godziny 14:00 w sobotę 29 listopada

systemy transakcyjne eMakler, mBank Giełda, mInwestor. Do serwisów nie zalogujesz się od godziny 8:00 do 14:00 w sobotę 29 listopada".

Nest Bank

Utrudnienia odbędą się również w pracy Nest Banku.

"29 listopada w godzinach 06:00–16:00 wnioski w bankowości online oraz na naszej stronie będą niedostępne" - napisano na stronie internetowej.

Dodano, że "wszystkie przelewy i płatności będą realizowane bez zmian".

"Tymczasowa blokada dostępu do bankowości online i karty będzie niedostępna.

Dostęp do bankowości internetowej możesz zablokować w aplikacji mobilnej (Ustawienia>>Bezpieczeństwo>>Kanały dostępu)

Dostęp do aplikacji mobilnej możesz zablokować w bankowości internetowej (Ustawienia>>Bezpieczeństwo>>Kanały dostępu)".

Przypomniano, że kartę płatniczą można zastrzec całodobowo pod numerem 22 103 18 18.

Toyota Bank Polska

"W dniu 30.11.2025 r. w godzinach 07:00-16:00 planujemy prace serwisowe w naszych systemach. W tym czasie możesz mieć utrudniony dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej, autoryzacji płatności kartowych, Automatycznego Serwisu Telefonicznego oraz usług tzw. szybkich płatności" - poinformował bank na stronie internetowej.

Największe banki w Polsce

Największym bankiem w Polsce jest PKO BP. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

