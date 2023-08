Zysk sektora bankowego mocno w górę. Są nowe dane NBP

Zysk netto sektora bankowego w pierwszym półroczu 2023 roku wyniósł 15,63 miliarda złotych - poinformował Narodowy Bank Polski. Oznacza to wzrost o 49 procent w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem. Z danych banku centralnego wynika, że w samym czerwcu sektor zanotował 1,29 miliarda złotych straty netto.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie pierwszego półrocza 2023 roku wyniosły 54,43 mld zł, co oznacza wzrost o 15 proc. rok do roku. Koszty administracyjne były na poziomie 22,7 mld zł, o 4,3 proc. niższe niż przed rokiem. Same koszty pracownicze wzrosły rok do roku o 19,6 proc., do 11,9 mld zł.