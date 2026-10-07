Dobre wiadomości dla Polski. "Prognozy idą w górę"

PKB Polski. Cezary Królak komentuje najnowsze dane GUS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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W swoim najnowszym raporcie Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2026 i 2027 rok. Według banku polska gospodarka w tym roku ma urosnąć o 3,6 proc., w przyszłym o 2,9 proc., a w 2028 r. o 2,7 proc.

"Kolejne instytucje finansowe podnoszą prognozy dla Polski. Po agencji Fitch dziś także Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB na 2026 r. z 3,1 proc. do 3,6 proc. Prognozy idą w górę, bo polska gospodarka przyspiesza. Inwestycje, konsumpcja i eksport napędzają wzrost" - skomentował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański we wpisie na platformie X.

Kolejne instytucje finansowe podnoszą prognozy dla 🇵🇱 Polski.

Po agencji Fitch dziś także Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB na 2026 r. z 3,1% do 3,6%.

🚀 Prognozy idą w górę, bo polska gospodarka przyspiesza. Inwestycje, konsumpcja i eksport napędzają wzrost. — Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) October 6, 2026 Rozwiń

Prognozy Banku Światowego dla Polski

Bank Światowy wskazał w raporcie, że silniejsza ekspansja gospodarcza w UE powinna przyczynić się do utrzymania wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej na zasadniczo stałym poziomie około 2,5 procent w latach 2027-28.

"W Polsce (...) tempo wzrostu spowolni z 3,6 procent w 2026 r. do średnio 2,8 proc. w latach 2027-2028, w miarę jak dobiegnie końca wypłacanie środków z KPO, a wolniejszy wzrost płac realnych ograniczy konsumpcję gospodarstw domowych" - zaznaczono w raporcie.

W czerwcu Bank Światowy prognozował dynamikę polskiego PKB na poziomie 3,1 proc. w 2026 r., 2,6 proc. w 2027 r. i 2,9 proc. w 2028 r.

Agencja Fitch poprawiła prognozy dla polskiego PKB

Pod koniec września agencja Fitch Ratings podniosła prognozę wzrostu gospodarczego Polski w 2026 r. do 3,5 proc., z 3,3 proc. zakładanych w poprzedniej prognozie. Wyjaśniła, że odzwierciedla to dobre wyniki gospodarki w drugim kwartale oraz lepsze prognozy dla Niemiec i strefy euro.

Agencja przewiduje, że PKB Polski w 2027 r. wzrośnie o 3 proc. (poprzednio zakładała wzrost o 2,9 proc.), a w 2028 r. o 3,1 proc. (spadek wobec 3,2 proc. poprzednio).