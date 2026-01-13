Globalna gospodarka zanotuje "łagodny wzrost". Polska z pozytywnymi prognozami

Polska gospodarka w 2026 roku - prognoza KE Źródło: TVN24

Jak podkreślono w raporcie, "globalna gospodarka wykazuje wyższą niż przewidywano odporność na utrzymujące się napięcia handlowe". Według prognoz Banku Światowego światowy wzrost gospodarczy w 2026 roku spowolni do 2,6 proc., a w 2027 roku wzrośnie do 2,7 proc. W komunikacie zaznaczono, że oba te odczyty oznaczają "łagodny wzrost" w porównaniu z prognozami opublikowanymi w czerwcu 2025 roku.

USA i rosnące różnice dochodowe

Wyższy od oczekiwań wzrost ma być widoczny przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, które odpowiadają za około dwie trzecie rewizji prognoz.

Jednocześnie autorzy raportu zwracają uwagę, że nawet w takim scenariuszu "lata 20. XXI wieku w Stanach Zjednoczonych mogą być najsłabszą dla wzrostu dekadą od lat 60. XX wieku".

Podczas gdy niemal wszystkie gospodarki rozwinięte osiągnęły już dochody per capita wyższe niż w 2019 roku, około jedna czwarta gospodarek rozwijających się wciąż pozostaje poniżej poziomów sprzed pandemii.

Globalna inflacja i prognoza dla Polski

Bank Światowy prognozuje, że globalna inflacja obniży się do 2,6 proc. w 2026 roku, co ma być efektem gorszej sytuacji na rynkach pracy i spadku cen energii. W 2027 roku inflacja ma jednak ponownie lekko przyspieszyć.

Główny ekonomista Grupy Banku Światowego Indermit Gill ocenił, że "z każdym kolejnym rokiem globalna gospodarka staje się mniej zdolna do generowania wzrostu, a zarazem wydaje się bardziej odporna na niepewności w zakresie prowadzonych polityk". Jak dodał, gospodarka światowa będzie w nadchodzących latach rozwijać się wolniej "niż w burzliwych latach 90.", czemu towarzyszyć mają rekordowe poziomy długu publicznego i prywatnego.

W najnowszej prognozie Bank Światowy podniósł szacunek wzrostu polskiego PKB w 2026 roku do 3,2 proc. z wcześniej prognozowanych 3 proc. Skorygowano także w górę prognozę na 2025 rok, do 3,3 proc. Jednocześnie prognoza na 2027 rok pozostała bez zmian i wynosi 2,9 proc.

Ryzyka dla Europy i świata

Ekonomiści Banku Światowego wskazują, że wśród głównych zagrożeń dla perspektyw wzrostu pozostają m.in. eskalacja wojny w Ukrainie, nasilanie się globalnych napięć handlowych oraz niepewność polityczna.

Jak oceniono, "bardziej uporczywa niż oczekiwano inflacja, bardziej restrykcyjne globalne warunki finansowe oraz częstsze i bardziej dotkliwe ekstremalne zjawiska pogodowe" mogą w kolejnych latach negatywnie wpływać na dynamikę gospodarki światowej.

