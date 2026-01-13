Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Globalna gospodarka zanotuje "łagodny wzrost". Polska z pozytywnymi prognozami

Warszawa
Polska gospodarka w 2026 roku - prognoza KE
Źródło: TVN24
Światowa gospodarka wykazuje większą odporność na napięcia handlowe, niż wcześniej zakładano, a tempo wzrostu w najbliższych dwóch latach ma pozostać stabilne - wynika z raportu Banku Światowego "Global Economic Prospects". Instytucja jednocześnie zrewidowała w górę prognozy wzrostu dla Polski.

Jak podkreślono w raporcie, "globalna gospodarka wykazuje wyższą niż przewidywano odporność na utrzymujące się napięcia handlowe". Według prognoz Banku Światowego światowy wzrost gospodarczy w 2026 roku spowolni do 2,6 proc., a w 2027 roku wzrośnie do 2,7 proc. W komunikacie zaznaczono, że oba te odczyty oznaczają "łagodny wzrost" w porównaniu z prognozami opublikowanymi w czerwcu 2025 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Domy mieszkalne w małym miasteczku w pobliżu pól uprawnych, widok z lotu ptaka
"Złożyłem wniosek o zwrot 22,4 tysiąca złotych". Czeka do dziś
Joanna Rubin-Sobolewska
Maduro, Celia Flores
Giełda ostro w górę po akcji sił USA
Rynki
Donald Trump
Trump zapowiada rewolucję w branży. "Nie pozwolimy już, by Amerykanie byli oszukiwani"
Ze świata

USA i rosnące różnice dochodowe

Wyższy od oczekiwań wzrost ma być widoczny przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, które odpowiadają za około dwie trzecie rewizji prognoz.

Jednocześnie autorzy raportu zwracają uwagę, że nawet w takim scenariuszu "lata 20. XXI wieku w Stanach Zjednoczonych mogą być najsłabszą dla wzrostu dekadą od lat 60. XX wieku".

Podczas gdy niemal wszystkie gospodarki rozwinięte osiągnęły już dochody per capita wyższe niż w 2019 roku, około jedna czwarta gospodarek rozwijających się wciąż pozostaje poniżej poziomów sprzed pandemii.

Globalna inflacja i prognoza dla Polski

Bank Światowy prognozuje, że globalna inflacja obniży się do 2,6 proc. w 2026 roku, co ma być efektem gorszej sytuacji na rynkach pracy i spadku cen energii. W 2027 roku inflacja ma jednak ponownie lekko przyspieszyć.

Główny ekonomista Grupy Banku Światowego Indermit Gill ocenił, że "z każdym kolejnym rokiem globalna gospodarka staje się mniej zdolna do generowania wzrostu, a zarazem wydaje się bardziej odporna na niepewności w zakresie prowadzonych polityk". Jak dodał, gospodarka światowa będzie w nadchodzących latach rozwijać się wolniej "niż w burzliwych latach 90.", czemu towarzyszyć mają rekordowe poziomy długu publicznego i prywatnego.

W najnowszej prognozie Bank Światowy podniósł szacunek wzrostu polskiego PKB w 2026 roku do 3,2 proc. z wcześniej prognozowanych 3 proc. Skorygowano także w górę prognozę na 2025 rok, do 3,3 proc. Jednocześnie prognoza na 2027 rok pozostała bez zmian i wynosi 2,9 proc.

Ryzyka dla Europy i świata

Ekonomiści Banku Światowego wskazują, że wśród głównych zagrożeń dla perspektyw wzrostu pozostają m.in. eskalacja wojny w Ukrainie, nasilanie się globalnych napięć handlowych oraz niepewność polityczna.

Jak oceniono, "bardziej uporczywa niż oczekiwano inflacja, bardziej restrykcyjne globalne warunki finansowe oraz częstsze i bardziej dotkliwe ekstremalne zjawiska pogodowe" mogą w kolejnych latach negatywnie wpływać na dynamikę gospodarki światowej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Drone in Warsaw/AdobeStock

Udostępnij:
TAGI:
InflacjaPolska
Zobacz także:
Półprzewodniki, naukowcy, laboratorium
Polska stawia na półprzewodniki. Rząd ujawnia plan
Handel
Fabryka samochodów w Tychach
Zwolnienia w polskiej fabryce, setki osób stracą pracę
Paulina Karpińska
Tankowce w terminalu Caspian Pipeline Consortium
Drony uderzają w tankowce na Morzu Czarnym. Spadek wydobycia ropy w Kazachstanie
Ze świata
Elektrownia jądrowa w Polsce. Powstały modele finansowo-biznesowe
Arabelle będzie napędzała pierwszą polską elektrownię jądrową
Z kraju
Położyła utarg na dachu samochodu i odjechała. Frunące banknoty zebrali inni kierowcy
Od tej kwoty zaczyna się bogactwo. Polacy wskazali próg
Z kraju
shutterstock_1202645383 Seattle, Waszyngton / USA - 04.10.2018 Sklep Microsoft Store w University Village w Seattle w stanie Waszyngton
Trump dogadał się z gigantem i zapowiedział kolejne zmiany. "W najbliższych tygodniach"
Tech
Elon Musk
Musk zabrał głos w sprawie weta prezydenta Nawrockiego
Ze świata
Jerome Powell
Światowi bankierzy murem za szefem Fed. "Pełnił funkcję z uczciwością"
Ze świata
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
"Awaria została usunięta". Komunikat spółki
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Wielka sieć szykuje zwolnienia grupowe
Handel
Miłosz Motyka
Minister o groźnym incydencie. "Takiego typu ataków jeszcze nie było"
Tech
shutterstock_2466205459
Były składki, nie ma składek. Takie rzeczy tylko w ZUS-ie
Agata Listoś-Kostrzewa
Donald Trump
Fala krytyki po słowach Trumpa. "To kompletny odjazd"
Ze świata
warszawa - Luke79 shutterstock_2692460347
"Szkodzą ludziom". Minister zabiera głos
Z kraju
Domy mieszkalne w małym miasteczku w pobliżu pól uprawnych, widok z lotu ptaka
"Złożyłem wniosek o zwrot 22,4 tysiąca złotych". Czeka do dziś
Joanna Rubin-Sobolewska
Donald Trump
Decyzja "niezgodna z prawem". "Jedna rażąca wspólna cecha"
Ze świata
Maduro, Celia Flores
Giełda ostro w górę po akcji sił USA
Rynki
Ustawa ma zakazać deweloperom sprzedaży pseudometrów (zdj. ilustracyjne)
Ogromny rynek w Polsce. "Presja na szybką realizację"
Nieruchomości
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
"Zaskoczenie" na rynku. "Możliwa jest dyskusja o obniżkach stóp"
Z kraju
Donald Trump
Trump: jeśli sąd to unieważni, mamy przerąbane
Ze świata
Merz i Modi
"Dla UE i Niemiec kraj ten stanowi ogromną szansę"
Ze świata
shutterstock_1118068103
Apple i Google łączą siły
Tech
Protesty w Iranie
Brutalnie tłumione protesty. Komisja Europejska gotowa na sankcje
Ze świata
Donald Trump
Republikańscy senatorowie krytykują ruch administracji Trumpa. "Pod znakiem zapytania stoi niezależność i wiarygodność"
Ze świata
Zdjęcia przedstawiające Kim Dzong Una prezentującego nowy okręt wojenny o wyporności 5000 ton
Niespotykana reakcja na przemowę Kim Dzong Una. "Nagle opuścili salę"
Ze świata
Nuuk, Grenlandia
Inwestorzy pytają o Grenlandię. Notowania wystrzeliły
Ze świata
Cezary Tomczyk (P), gen. dyw. Karol Molenda (2P), Ruta Elvikis (L), gen. bryg. Mathew Wenthe (2L)
Polska ramię w ramię z USA. "Wchodzimy w fazę działań operacyjnych"
Z kraju
shutterstock_2688933339
"Tworzenie i rozpowszechnianie obrazów rozebranych ludzi". Jest reakcja
Tech
Karol Nawrocki
Pokłosie weta. Bruksela reaguje
Prawo
chińska fabryka produkująca samochody elektryczne - Chiny
Pekin obwieszcza sukces. Jest porozumienie z Unią Europejską

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica