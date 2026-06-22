Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

AI może dać Polsce ogromny wzrost PKB. Nowy raport Banku Światowego

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Bank Światowy: tempo wzrostu polskiej gospodarki w 2019 r. może wynieść 4,3 proc.
Polska gospodarka w 2026 roku - prognoza KE
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Sztuczna inteligencja może zwiększyć realny PKB Polski od 1,3 procent do nawet 12,1 procent do 2035 roku - wynika z nowego raportu Grupy Banku Światowego. Skala korzyści będzie zależeć od inwestycji firm, tempa adaptacji pracowników i polityk publicznych wspierających transformację.

Nowy raport Banku Światowego "Navigating the Age of AI: Implications for Poland's Economy" wskazuje, że sztuczna inteligencja może zacząć generować wzrost produktywności w Polsce w ciągu trzech lat. Autorzy raportu podkreślają jednak, że korzyści dla PKB i produktywności nie są przesądzone.

Ich osiągnięcie będzie wymagało finansowania inwestycji związanych z efektywnym wykorzystaniem AI na odpowiednią skalę, stworzenia otoczenia biznesowego sprzyjającego innowacjom oraz narzędzi rynku pracy, które pomogą pracownikom przechodzić do nowych ról i zawodów.

Potencjał Polski

Ustalenia raportu opierają się na nowym modelu makroekonomicznym MANAGE-AI, który ocenia wpływ sztucznej inteligencji na wzrost gospodarczy, miejsca pracy, płace i finanse publiczne w różnych wariantach. Raport dotyczący Polski jest pierwszym zastosowaniem tego modelu.

- Polska ma potencjał, by stać się beneficjentem AI i wykorzystać ją jako źródło produktywności, lepszych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego - powiedział Ary Naïm, przedstawiciel Grupy Banku Światowego na Polskę.

- Wyzwanie nie polega na samym dostępie do AI. Polega na produktywnym wykorzystaniu tej technologii: na mobilizowaniu inwestycji w infrastrukturę i umiejętności, które stanowią podstawę przyszłego wzrostu, od sieci cyfrowych po energię, wodę i edukację, przy jednoczesnym zapewnieniu, że pracownicy będą mogli się dostosować i rozwijać wraz ze zmianami w gospodarce - dodał.

Miliardy euro na rozwój. Francja buduje suwerenność technologiczną
Dowiedz się więcej:

Miliardy euro na rozwój. Francja buduje suwerenność technologiczną

Tech

Tylko 8 procent firm korzysta z AI

Z raportu wynika, że obecnie tylko 8 proc. polskich firm wykorzystuje AI w przynajmniej jednym procesie biznesowym. To oznacza duży potencjał do szerszego wdrażania tej technologii.

Bank Światowy wskazuje jednak, że wzrost produktywności będzie zależał nie tyle od samego dostępu do AI, ile od zdolności firm do jej skutecznego wykorzystywania. Kluczowe mają być wzmocnienie kompetencji menedżerskich oraz jasne i przewidywalne otoczenie regulacyjne.

Jednym z sektorów, które najwcześniej odczują skutki wdrażania AI, mają być usługi biznesowe. To ważny pracodawca w Polsce. Z jednej strony rutynowe zadania w tym sektorze będą w coraz większym stopniu automatyzowane, z drugiej - firmy mogą przesuwać działalność w stronę zadań o wyższej wartości dodanej.

G7 bierze sztuczną inteligencję pod lupę. Zapowiada program "zaufanych partnerów"
Dowiedz się więcej:

G7 bierze sztuczną inteligencję pod lupę. Zapowiada program "zaufanych partnerów"

Tech

Rynek pracy czekają duże zmiany

Według raportu AI może stworzyć znaczną wartość gospodarczą bez zasadniczej zmiany struktury polskiej gospodarki. Największy wpływ sztucznej inteligencji ma dotyczyć sposobu organizacji pracy. Wraz z wdrażaniem nowych technologii pracownicy będą coraz częściej przechodzić między zawodami i zadaniami.

Bank Światowy podkreśla, że ważną rolę odegrają programy przekwalifikowania, aktywne polityki rynku pracy oraz wsparcie w okresie przejściowym. Mają one pomóc pracownikom dostosować się do zmian.

Raport wskazuje też, że zdolność do adaptacji różni się w zależności od poziomu umiejętności, wieku i płci pracowników. Dlatego - jak zaznaczono - ukierunkowane wsparcie będzie niezbędne dla sprawiedliwej transformacji.

Autorzy raportu zwracają również uwagę, że przy obecnych rozwiązaniach, w tym podatkowych, korzyści z AI przypadają głównie właścicielom kapitału. Dlatego powszechna poprawa poziomu życia oraz lepsze miejsca pracy będą zależeć od odpowiednich polityk na rynku pracy, a także w obszarze edukacji, ochrony socjalnej i opodatkowania.

Założyciel Amazona ostrzega przed nowym problemem. Wywoła go AI
Dowiedz się więcej:

Założyciel Amazona ostrzega przed nowym problemem. Wywoła go AI

Tech

Wnioski nie tylko dla Polski

Choć raport koncentruje się na Polsce, Bank Światowy wskazuje, że płynące z niego wnioski mogą być istotne także dla innych krajów w Europie i poza nią. Chodzi między innymi o państwa, które chcą zwiększać produktywność, odpowiadać na zmiany demograficzne i zapewnić szeroki podział korzyści ze wzrostu napędzanego przez AI.

Raport powstał w ramach współpracy z udziałem rządu RP, środowiska akademickiego, think tanków i partnerów międzynarodowych.

OGLĄDAJ: "To naprawdę przeraża przeciwnika". Jak duże znaczenie mają F-35 w Polsce?
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
29 min
2206_superwizjer_zoom
PremieraLawina przekleństw, tysiące wierzycieli. Ujawniamy nagranie spotkania w upadającej firmie
TVN24
Wiele dzieci z bólem przewlekłym długo nie otrzymuje pomocy
Lekarz odsyła z kwitkiem, rodzic wierzy, że dziecko "ściemnia". A ono cierpi
Zuzanna Kuffel
Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaAISztuczna inteligencjaPolskabank światowy
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
benzyna dystrybutor stacja shutterstock_2745499301
Ile kosztuje paliwo w Europie? Polska z jednym z najlepszych wyników
Rynki
Siedziba Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu
Zmiany na szczycie kluczowej agencji. PAIH ma nowe szefostwo
Z kraju
Policjanci zatrzymali parę pijanych kierowców (zdjęcie ilustracyjne)
Pijani kierowcy zapłacą nawet pięciokrotnie więcej. Rząd zaostrza przepisy
Moto
shutterstock_2592149547
Tanie linie lotnicze w odwrocie. Pasażerowie zmieniają wybory
Ze świata
Orlen, paliwo, stacja
Wtorek na stacjach paliw. Nowe obwieszczenie
Z kraju
Wojciech Balczun i Adam Szłapka
Nowy gigant w polskiej zbrojeniówce. "Odpowiedź na wieloletnią dyskusję"
Z kraju
Warszawa, wieżowce, skyline Warszawy, panorama Warszawy
Deloitte wybrał najlepiej zarządzane firmy prywatne w Polsce
Dla firm
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki
Apel biznesu w sprawie Ukrainy. "Nie możemy tego zmarnować"
Z kraju
zakupy rachunek sklep
Nowe dane ze sklepów. Sprzedaż poniżej prognoz
Z kraju
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Tyle zarabiają Polacy. "Kwestia czynników jednorazowych"
Z kraju
Ropa naftowa
Spadki na rynku ropy. "Nowy rozdział w relacjach z Iranem"
Rynki
Miłosz Motyka
Kiedy wystartuje pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce? "Termin jest realny"
Z kraju
Tankowanie na stacji paliw
Poniedziałek na stacjach paliw. Ile zapłacimy za tankowanie?
Z kraju
chiny ulica samochody auta shutterstock_2432619543_1
Są za ciężkie na drogi. Nowy problem aut elektrycznych
Moto
paczkomat kobieta przesylka shutterstock_2144111673
Koniec zakupów bez cła. Nowe przepisy od lipca
Handel
apartamenty budynek mieszkania shutterstock_2502243961
Koniec z dowolnością. Nowy obowiązek deweloperów
Nieruchomości
mezczyzna dom shutterstock_2530343275
Tak mieszka coraz więcej Polaków. Jeden z modeli zyskuje popularność
Nieruchomości
Król Karol III
Koniec tajemnicy. Król Karol III opublikuje swoje zeznanie podatkowe
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Dwóch nowych milionerów po sobotnim losowaniu Lotto
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tyle kosztuje paliwo w niedzielę
Z kraju
ciesnina ormuz
"Może być już za późno". Eksperci ostrzegają w sprawie cieśniny Ormuz
Ze świata
Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich naturalnych kompleksów leśnych o charakterze pierwotnym w Europie
Zniknęły w kilka minut. Dziś można było zdobyć bon turystyczny
Turystyka
Donald Trump we Francji
Nie są już zagrożeniem. Trump zmienia zdanie
Tech
Plaża, morze, wakacje, lato
Jak Polacy planują wakacje? Te kierunki wybierają najczęściej
Turystyka
Wenecja
Nowy burmistrz Wenecji chce znacznie podnieść opłatę za wstęp do miasta
Turystyka
JAJA
"Skala strat jest ogromna". Ceny jaj i drobiu mogą wzrosnąć
Z kraju
stacja tankowanie paliwo
Ceny paliw w sobotę. Tyle kosztują
Z kraju
korek miasto ulica samochody shutterstock_2391742107
Ile zapłacimy za paliwo w przyszłym tygodniu?" Pozostaje trzymać kciuki"
Moto
Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Paryż, Luwr
Miliardy euro na rozwój. Francja buduje suwerenność technologiczną
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica