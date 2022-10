Mogą być kłopoty z logowaniem do konta. Utrudnienia dla klientów

czytaj dalej

Najsmutniejsze z tego spotkania nie są tylko kuriozalne wypowiedzi prezesa Jarosława Kaczyńskiego o węglu brunatnym, że to się pali, że to dymi i jakoś ludzie tam żyją, ale reakcje widowni, która śmiechem lekceważy problem - stwierdził w rozmowie z TVN24 Biznes Piotr Siergiej, rzecznik Polskiego Alarmu Smogowego. Wyjaśnił, że każdego roku w Polsce umiera 45 tysięcy osób ze względu na zanieczyszczenie powietrza. - To jest populacja miasta Kołobrzeg, które znika z mapy każdego roku - podkreślił.