Utrudnienia dla klientów trzech banków

Bank Pekao, Santander Bank Polska oraz Bank Pocztowy - to banki, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższy weekend. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia w dostępie do niektórych usług.

Bank Pekao

W nocy z piątku na sobotę, w godz. 0.00-5.45, klienci Banku Pekao nie zalogują się do serwisu Pekao24, nie skorzystasz z aplikacji PeoPay, Pekao24Makler oraz platformy eTrader Pekao.

Santander Bank Polska

Bank Pocztowy

W piątek od godz. 22.00 do soboty maksymalnie do godz. 4.00 mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług Banku Pocztowego, w tym bankowości internetowej i mobilnej.