Utrudnienia w kilku bankach. "Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać gotówkę"

Brak możliwości płatności kartą oraz dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. To utrudnienia, które w najbliższym czasie czekają klientów kilku banków.

Bank Pekao

W sobotę od godziny 21.00 do godziny 2.00 w niedzielę mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w korzystaniu z serwisów Pekao24, aplikacji PeoPay i usług maklerskich.

mBank

BNP Paribas

W środę od godziny 22.00 do godziny 0.30 w czwartek serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Jednocześnie przedstawiciele BNP Paribas zapewnili, że dostęp do bankowości mobilnej, operacje kartowe i dostęp do bankomatów będzie przebiegać bez zakłóceń.