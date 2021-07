Utrudnienia w dostępie do konta. Dwa duże banki ostrzegają

Weekendowe przerwy w bankach

W BNP Paribas w piątek od godziny 22.00 do godziny 23.59 niedostępne będą systemy BiznesPl@net, GOmobile Biznes oraz BNP Paribas Connect Host to Host. Przed utrudnieniami ostrzega również Idea Bank. W piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej.