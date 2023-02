Mogą być kłopoty z zalogowaniem do konta i płatnościami. Banki ostrzegają

Bank Pekao, ING Bank Śląski, Velo Bank oraz Bank Pocztowy - to niektóre z banków, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą przygotować się na utrudnienia. Część z nich nie będzie mogła skorzystać z bankowości internetowej i mobilnej.

Bank Pekao

ING Bank Śląski

Ponadto w nocy z niedzieli na poniedziałek, w godzinach 0.00-3.00, mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash - bankomatów i wpłatomatów. "Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line" - dodano.

mBank

Velo Bank

W nocy z soboty na niedzielę, od 23.50 do 3.00, klienci Velo Banku nie zalogują się do bankowości internetowej i mobilnej oraz nie skorzystają z Blika. Dodatkowo płatności online kartą mogą być utrudnione.

Bank Pocztowy

W piątek od godziny 21.35 do soboty, maksymalnie do 3.30, wystąpią przerwy w dostępie do usług Banku Pocztowego, w tym bankowości internetowej, mobilnej i telefonicznej. W tym czasie niedostępne będą m.in. płatności mobilne Blik, płatności Pay-By-Link, przelewy i operacje na kartach w bankowości internetowej i mobilnej oraz automatyczne płatności za autostrady Autopay.