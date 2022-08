Utrudnienia dla klientów banków. "Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wypłać gotówkę"

Bank Pekao

Prace serwisowe w Banku Pekao mają potrwać od piątku 19 sierpnia do poniedziałku 22 sierpnia. Jak poinformował w komunikacie bank, w nocy z piątek na sobotę w godzinach od 23.30 do 6.00 mogą wystąpić utrudnienia z zalogowaniem się do serwisu Pekao24 oraz problemy ze skorzystaniem z aplikacji PeoPay, Pekao24Makler i platformy eTrader Pekao.