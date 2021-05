Klienci dużego banku na celowniku oszustów. "Prosimy, zachowaj czujność"

Bank Millennium ostrzega przed telefonami od oszustów podszywających się pod pracowników banku. "Prosimy, zachowaj czujność" - czytamy w informacji skierowanej do klientów.

Przedstawiciele banku proszę o zachowanie czujności oraz o to, aby nie pobierać żadnej podejrzanej aplikacji. Jak przypomniano, konsultanci banku nigdy nie zachęcają do pobierania żadnych aplikacji do szybkiej obsługi klienta.