Utrudnienia dla klientów kilku banków. Oto lista

Bank Millennium

"Informujemy, że 28 lutego 2021 r. (niedziela) od godziny 00:00 do godziny 04:00 system płatności natychmiastowych Express Elixir, prowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A., będzie niedostępny w związku z planowaną przerwą techniczną" - czytamy w komunikacie banku.

mBank

Volkswagen Bank

28 lutego (niedziela) od godziny 19.30 do godziny 21.00 prowadzone będą prace techniczne w systemach bankowych Volskwagen Banku.

"W podanych godzinach dostęp do rachunków przez internet i telefon może być utrudniony" - pisze bank. Kłopoty mogą być także z kartami płatniczymi.

Bank Pocztowy

"W dniu 1 marca 2021 r. od godziny 00.00 do godziny 06.00 prowadzone będą prace administracyjne. W związku z tym, w godzinach 00.30 - 01.00 mogą występować krótkotrwałe (kilkusekundowe) przerwy w autoryzacji transakcji w POS (terminale płatnicze - red.) i bankomatach - niedostępność będzie powodowała brak możliwości dokonywania transakcji bezgotówkowych i gotówkowych kartami płatniczymi" - czytamy w komunikacie banku.

BNP Paribas

"Informujemy, że 03.03.2021 (środa - red.) od godziny 23.00 do 04.03.2021 (czwartek - red.) do godziny 1.30 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Podczas przerwowej niedostępności będzie wyświetlona strona umożliwiająca przejście do systemów transakcyjnych" - powiadomił bank.