Oszuści podszywają się pod kolejne banki. "Wprowadzenie danych grozi utratą środków"

Millennium i Santander - maile od oszustów

Do ostrzeżenia dołączono zrzuty ekranów z przykładowymi wiadomościami e-mail od oszustów klientów obu banków. "Nasz system rozpoznaje, że nie aktywowałeś jeszcze naszej nowej usługi bezpieczeństwa Santander Mobile, dzięki czemu możesz łatwo zarządzać swoim kontem Santander" - czytamy w wiadomości (pisownia oryginalna). Do wiadomości jest dołączony link do rzekomej aktywacji aplikacji.

Z kolei w przypadku maili do klientów Banku Millennium możemy przeczytać: "Informujemy, że dzienny / miesięczny limit wydatków na Twojej karcie Debit MasterCard wynosi teraz 250 zł" - napisano. Dodano również link, do aktywowania rzekomego wyższego limitu.

Oszuści podszywają się pod banki

Większą aktywność oszustów potwierdzają dane. Z raportu Narodowego Banku Polskiego wynika, że w trzecim kwartale 2021 roku odnotowano 7709 oszustw przy użyciu polecenia przelewu, co oznacza wzrost w stosunku do drugiego kwartału o 53,6 procent. Chodzi o sytuację nieuprawnionego dostępu do konta i wykonywanie przelewów przez oszustów na przykład po zainfekowaniu komputera złośliwym oprogramowaniem lub wyłudzeniu od klienta danych do logowania.