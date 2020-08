Rzecznik Finansowy pozwał dwa banki. "Wpływa coraz więcej zawiadomień"

"Rzecznik Finansowy skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie dwa powództwa przeciwko Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. oraz przeciwko Santander Bank Polska S.A. o zaniechanie stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej. Praktyka, która zdaniem Rzecznika Finansowego jest nieuczciwa, polega na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszt prowizji" - napisano w środowym komunikacie. RF powołuje się na wiążącą w tej sprawie wykładnię Trybunału Sprawiedliwości UE z września 2019 r. Tymczasem, zdaniem rzecznika, nie wszystkie podmioty rynku finansowego dostosowały swoją praktykę do stanu zgodnego z prawem. Jak wskazano, liczba skarg konsumentów wpływających do Biura Rzecznika Finansowego związanych z nieprawidłową obsługą i nieuwzględnieniem roszczeń opartych o art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim stale wzrasta. Podkreślono, że Rzecznik Finansowy wielokrotnie występował w indywidualnych sprawach konsumentów do pozwanych podmiotów. "Do Rzecznika Finansowego wpływa coraz więcej zawiadomień o podejrzeniu stosowania przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych. Każde tego typu zgłoszenie szczegółowo analizujemy, czego dowodem są kolejne pozwy przeciwko instytucjom finansowym złożone do Sądu Okręgowego" - mówi, cytowany w komunikacie, Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki. Wyjaśniono, że ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym pozwala Rzecznikowi Finansowemu na występowanie z roszczeniami o zaprzestanie stosowania nieuczciwej praktyki, o złożenie oświadczenia o określonej treści lub o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny.