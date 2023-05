Grabowski: to jest nic innego jak bezczelna, polityczna propaganda

Za moich czasów nie było żadnego baneru na siedzibie Narodowego Banku Polskiego, bo Rada Polityki Pieniężnej była ciałem niezależnym - stwierdził w programie "Jeden na jeden" w TVN24 Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Ekonomista odniósł się również do propozycji podwyższenia 500 plus do 800 plus od czerwca.

Gość "Jeden na jeden" odniósł się do banera, który wisi na siedzibie NBP, na którym czytamy, że "obciążanie Narodowego Banku Polskiego i rządu winą za wysoką inflację to narracja Kremla". Wymieniono też dwie "główne przyczyny inflacji": agresję rosyjską w Ukrainie, a także pandemię "i jej skutki".

- Nie było żadnego baneru, bo za moich czasów Rada Polityki Pieniężnej była ciałem niezależnym w prowadzeniu polityki pieniężnej, nie była agendą partii politycznej, nie była upolityczniona, jak jest teraz, z prezesem (NBP Adamem) Glapińskim na czele - podkreślił Grabowski.

Dodał, że "ten baner, który widzimy teraz, to jest nic innego jak bezczelna, polityczna propaganda, której celem nie jest informowanie, a manipulowanie opinią publiczną".

500 plus podwyższone do 800 plus - konsekwencje

W środę klub Koalicji Obywatelskiej złożył w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie. Przewiduje on waloryzację świadczenia 500 plus do 800 złotych od 1 czerwca br. Zdaniem prezesa PiS propozycja Donalda Tuska, by świadczenie 800 plus wprowadzić od 1 czerwca 2023 roku, jest niewykonalna.

- Wczoraj słyszę jakieś wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego i premiera (Mateusza) Morawieckiego, którzy mówią, że teraz musimy (mieć - red.) konsultacje, a od kiedy to Prawo i Sprawiedliwość konsultuje jakiekolwiek ustawy? Nawet Polski Ład - czy był konsultowany? Przecież to są projekty nie rządowe, tylko poselskie, z nikim nie konsultowane. Musimy zmieniać ustawę budżetową? To ja przypomnę: ustawa budżetowa na 2022 rok przyjęta przez Sejm w grudniu, miesiąc później w styczniu PiS przegłosowuje ustawę o tarczy antyinflacyjnej, która obniża do zera VAT na żywność, obniża na gaz, energię elektryczną, na nawozy sztuczne - łączny koszt tego to kilkadziesiąt miliardów (złotych). Bez zmiany ustawy budżetowej - podkreślił były członek RPP.

Jego zdaniem "posunięcie Donalda Tuska" to jest "najlepsze remedium na dyskwalifikowanie, na ujawnianie tego cynizmu w prowadzeniu populistycznych gierek". - To miał być gadżet polityczny, który pokaże: my dajemy, jesteśmy wiarygodni, ale damy to po wyborach, a ci pozostali, ta opozycja to wam skąpi i nie chce dać - mówił Grabowski.

800 plus teraz czy w kolejnym roku? Grabowski: finansowo skutki się kompletnie nie różnią TVN24

Jak podał były członek RPP podwyżka 500 plus do 800 zł to będzie dodatkowy koszt dla budżetu w wysokości 12 mld zł rocznie. Według Grabowskiego nie ma tak wielkiego znaczenia, czy podwyżka zostanie wprowadzona w czerwcu, czy od początku 2024 roku.

- Trzy tygodnie temu 10 miliardów (złotych) przeznaczono na zasypywanie nieudolności PiS-owskiego rządu w radzeniu sobie z rolnictwem. W związku z powyższym te 12 miliardów (złotych), biorąc pod uwagę, że to świadczenie będzie stanowiło obciążenie 64 miliardy (złotych) przez lata, to jest kropla w morzu, więc finansowo skutki się zupełnie nie różnią - zaznaczył.

