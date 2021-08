Naimski: Baltic Pipe z początkiem 2023 roku uzyska pełną przepustowość

Nie jest jeszcze do końca określone jaką przepustowość będzie miał gazociąg w momencie uruchomienia w październiku 2022 roku, będzie to prawdopodobnie 2-3 miliardy metrów sześciennych - oszacował Naimski.

Baltic Pipe - kiedy pełna przepustowość?

To jest ten moment, w którym możemy powiedzieć, że ta inwestycja, którą zaczęliśmy w 2016 r. będzie skończona zgodnie z terminem, przewidywaniami, harmonogramem - powiedział Naimski. W przyszłym roku gazociągiem tym popłynie do Polski gaz z Norwegii - dodał pełnomocnik.

Baltic Pipe

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg ma móc przesyłać 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 miliardy metrów sześciennych z Polski do Danii.