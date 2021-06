Rozpoczęło się układanie gazociągu Baltic Pipe na Morzu Bałtyckim

Układanie gazociągu Baltic Pipe

O gazociągu

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg ma móc przesyłać 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 miliardy metrów sześciennych z Polski do Danii.