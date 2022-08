Co z kontraktami na dostawy gazu przez Baltic Pipe? Minister o "zaawansowanych rozmowach"

Baltic Pipe. Anna Moskwa o kontraktach

PGNiG ma udziały w 59 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Prowadzi wydobycie z 14 złóż. Anna Moskwa przypomniała, że w Polsce zużycia gazu ogółem to ok. 20 mld m sześc. rocznie. - Zużycie gazu w Polsce konsekwentnie maleje szczególnie w sektorze przedsiębiorstw. Obserwowaliśmy to już w tamtym roku. W tym roku nadal to zużycie spada i nie jest to tylko kwestia lata. Jeżeli porównamy rok do roku, bo mamy już to porównanie roczne, widzimy, że w różnych sektorach o ok. 20 proc. to zużycie w sposób naturalny spada. Sezon jesienno - zimowy to na pewno ceny, ale też kwestia zastępowania gazu innymi źródłami - poinformowała Anna Moskwa.