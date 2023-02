Największy terminal kontenerowy na Bałtyku wstrzymuje prace. "Konieczna jest ewakuacja"

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych prace wstrzymał Baltic Hub - największy terminal kontenerowy na Bałtyku. Przerwa ma potrwać do wtorku do godziny 10. Kolejnych utrudnień należy spodziewać się w środę, kiedy zaplanowano prace związane z rozbudową terminala. - Niedogodności związane z umówieniem terminu awizacji mogą trwać do końca tygodnia - przekazała TVN24 Biznes Magdalena Jagła z Baltic Hub.

"Informujemy, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, prace na terminalu zostają wstrzymane do jutra, do godziny 10:00 (2023-02-21). Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów. Za utrudnienia przepraszamy" - czytamy w poniedziałkowym komunikacie.

Kolejną przerwę zaplanowano w środę 22 lutego w godz. 6-14. Ma ona związek z rozbudową terminala. "W związku z planowanymi działaniami konieczna jest ewakuacja osób, samochodów ciężarowych i statków z Baltic Hub Container Terminal oraz wszelkich podmiotów znajdujących się na terenie terminalu na czas trwania prac" - głosi komunikat.

"Nasze Działy Administracyjne i inne będą w tym czasie pracować zdalnie, dlatego planowanie działań operacyjnych będzie trwało nieprzerwanie" - napisano.

Baltic Hub - utrudnienia dla kierowców

Zapytaliśmy przedstawicieli Baltic Hub o to, czy tak długa przerwa w działaniu terminalu w tym tygodniu może spowodować w najbliższych dniach korki w gdańskim porcie?

- Trudno ocenić w perspektywie działania całego portu, my jesteśmy jedynie jego częścią. Kierowcy wjeżdżający do Baltic Hub muszą przed przyjazdem umówić termin wjazdu i nie zostaną wpuszczeni na teren Baltic Hub przed umówioną godziną. W związku z zamknięciem, o którym mówimy termin wjazdu może być nieco bardziej odległy niż zazwyczaj - wyjaśniła Magdalena Jagła z Baltic Hub.

Zasugerowała, aby przewoźnicy informowali swoich odbiorców i zleceniodawców o trudnościach związanych z zamknięciem terminala oraz że realizacja zlecenia może być opóźniona. - Niedogodności związane z umówieniem terminu awizacji mogą trwać do końca tygodnia - dodała.

Baltic Hub. Znaczenie terminalu

Baltic Hub to największy polski terminal kontenerowy i jedyny terminal głębokowodny w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego zawijają bezpośrednio statki z Azji. Terminal ten obsługuje krajowy eksport i import, a także tranzyt i tranzyt morski. Baltic Hub rozpoczął działalność operacyjną 1 czerwca 2007 roku - wówczas zawinął do niego pierwszy statek.

Roczna przepustowość terminalu to 2 950 000 TEU - to jednostka pojemności równoważna objętości standardowego kontenera. Baltic HUB posiada 1072 przyłącza do kontenerów chłodniczych, a na powierzchni 88 hektarów pracuje m.in. 14 suwnic STS - do przeładunku towarów ze statku na nabrzeże, 40 suwnic RTG - do przeładunku z ciężarówek i odwrotnie. Nabrzeże terminala ma 1300 metrów długości, a jego głębokość to 17 metrów.

Trudne warunki atmosferyczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał alerty pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem w całym kraju. Najsilniej wiać ma nad morzem. Na Wybrzeżu prędkość wiatru może wynieść nawet 95 km/h. Ostrzeżenia obowiązują do wtorku w niemal całej Polsce z wyjątkiem terenów górskich.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:JW/ToL

Źródło: TVN24 Biznes