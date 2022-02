Bałagan z Polskim Ładem. Kaczyński: potrzebne są decyzje o charakterze politycznym, w tym personalne

Jarosław Kaczyński pytany przez PAP o to, jak ocenia problemy, które wynikły na początku wprowadzenia Polskiego Ładu, odpowiedział: - Nie dziwię się, że pojawiła się krytyka tego, co wydarzyło się z częścią pierwszych wypłat, bo tu mamy do czynienia z czymś, co trzeba naprawić i co jest bolesne.