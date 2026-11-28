Z kraju Kolejna edycja Balu Charytatywnego Fundacji TVN. Celem wsparcie ośrodka "The Brain" Oprac. Alicja Skiba |

Przygotowania do Balu Charytatywnego Fundacji TVN Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Tegoroczna edycja będzie połączona ze świętowaniem 25-lecia działalności Fundacji. Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszyć będzie aukcja dzieł sztuki oraz udziału w unikalnych doświadczeniach, z której cały dochód przeznaczony zostanie na realizację celów statutowych organizacji.

Coroczna aukcja w trakcie Balu

Na aukcji licytowane będą między innymi dzieła sztuki autorstwa Meli Muter i Magdaleny Berbeki, możliwość wejścia za kulisy turnieju Rolanda Garrosa, udział w treningu z tenisistką Mają Chwalińską czy wizyta w Europejskiej Agencji Kosmicznej w Kolonii.

Dochód z aukcji wesprze zarówno bieżące programy na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, jak i realizację nowej inwestycji - "The Brain"- innowacyjnego ośrodka diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci.

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży zajmowało w ostatnich latach szczególne miejsce w działalności Fundacji TVN. Organizacja finansuje psychoterapię, tworzy gabinety pomocy psychologicznej i ogrody sensoryczne, a także realizuje wielkoskalowe inwestycje w infrastrukturę medyczną. Jedną z nich jest otwarte w 2025 roku Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży przy Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie.

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"The Brain" - ośrodek leczenia schorzeń mózgu

Wsparcie "The Brain - innowacyjnego ośrodka diagnostyki i terapii schorzeń mózgu dla dzieci" - będzie jednym z najważniejszych celów tegorocznego Balu. Obiekt powstanie przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, a planowana wartość budowy to 33 mln zł.

"The Brain" będzie pierwszym w Polsce kompleksowym ośrodkiem integrującym kompetencje z zakresu neurologii, neurochirurgii, onkologii i psychiatrii dziecięcej. Jego celem jest zapewnienie dzieciom z chorobami mózgu szybszej i bardziej precyzyjnej diagnostyki, dostępu do nowoczesnych metod leczenia oraz kompleksowej opieki specjalistycznej.

W realizacji przedsięwzięcia uczestniczy jako partner Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Sfinansuje zakup zaawansowanego śródoperacyjnego rezonansu magnetycznego - jednego z kluczowych elementów wyposażenia przyszłego ośrodka. Urządzenie umożliwi lekarzom obrazowanie mózgu podczas operacji, zwiększając precyzję i bezpieczeństwo najbardziej skomplikowanych zabiegów neurochirurgicznych.

25 lat istnienia Fundacji TVN

Fundacja TVN przez ćwierć wieku przekazała na cele społeczne ponad 343 mln zł, z czego ponad 176 mln zł przeznaczyła na budowę i modernizację placówek medycznych.

W ciągu 25 lat Fundacja:

objęła pomocą ponad 32 tysiące podopiecznych,

wybudowała 3 szpitale i zmodernizowała 22 oddziały szpitalne,

sfinansowała zakup 20 specjalistycznych karetek,

wyposażyła ponad 100 placówek medycznych w nowoczesny sprzęt.

Fundacja działa w oparciu o hasło "Budujemy Zdrowszy Świat" - taki, w którym dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej nie zależy od wieku, sytuacji materialnej ani miejsca zamieszkania.