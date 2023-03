GIS ostrzega przed bakteriami w mięsie. "Wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego"

Szczegóły dotyczące produktów: Nazwa produktu: Kiełbasa surowa Metka wołowa Tatarska 200 g, Łuków Numer partii: 05 9 Termin przydatności do spożycia: 14.03.2023 Producent: Zakłady Mięsne Łuków S.A, ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków, weterynaryjny numer identyfikacyjny PL 06110266 WE

Zakażenie salmonellą. Jakie sa objawy?

GIS stanowczo przestrzega przed spożywaniem produktu skażonego pałeczkami salmonelli. W sytuacji, gdy doszło do spożycia i pojawiły się objawy zatrucia pokarmowego należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Objawy jakie pojawiają się po kontakcie z czynnikiem zakaźnym to: bóle brzucha, biegunka, gorączka, nudności, odwodnienie i wymioty. W przypadku, gdy dojdzie do rozwinięcia się zakażenia o cięższym przebiegu (postać pozajelitowa), to pojawić się mogą: ropnie, zapalenie dróg żółciowych, płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, stawów, szpiku kostnego, kości oraz posocznica.