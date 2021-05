Badanie trzeźwości w pracy. Rząd będzie pracować nad ustawą

W piśmie skierowanym do Ministra Pracy i Polityki Społecznej 29 lipca 2019 r. Rzecznik MŚP zwrócił się z prośbą o wskazanie, czy pracodawca jest uprawniony do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika lub wyrywkowej kontroli tego stanu, np. z użyciem alkomatu, bez udziału właściwego organu - czytamy w komunikacie Rzecznika MŚP. W piśmie z 2019 r. zawarty był również wniosek o wskazanie, czy dane dotyczące stanu trzeźwości pracownika są danymi osobowymi o stanie zdrowia, a zatem czy ich przekazanie możliwe jest wyłącznie z inicjatywy pracownika.

"Działania przynoszą efekt"

Założenia projektu

Projekt przewiduje przede wszystkim zmiany Kodeksu pracy polegające w szczególności na określeniu podstaw prawnych umożliwiających pracodawcy wprowadzenie – ze względu na określony prawem cel – wyrywkowych kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach, a także określeniu zasad przeprowadzania takich kontroli. W projekcie ma być także regulacja dotycząca obowiązku pracodawcy niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy, a także uszczegółowienie zasad w ramach których będą mogły być nałożone na pracownika kary upomnienia, kary nagany lub kary pieniężnej o przypadki stawienia się do pracy w stanie po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub zażywanie takiego środka w czasie pracy.