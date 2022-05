Inflacja, Polski Ład i wojna uderzają w portfele Polaków. "Sytuacja znacznie się pogorszyła"

Połowa Polaków sądzi, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w porównaniu z ubiegłym rokiem - wynika z najnowszego badania Santander Consumer Banku. Rezygnację z wydatków wymusza inflacja, niejasności związane z Polskim Ładem oraz wojna w Ukrainie. Co czwarty badany dopisałby do tej listy także rosnące stopy procentowe.

Połowa Polaków uważa, że ich sytuacja się pogorszyła

Polacy rezygnują z większych wydatków

"Najbardziej dotyka to kobiety (64 proc. w zestawieniu z 52 proc. mężczyzn), osoby w wieku 40-49 lat (75 proc.), absolwentów uczelni wyższych (68 proc.) i zarabiających najmniej, tj. do 2 000 zł netto na miesiąc (66 proc.). 12 proc. osób stwierdziło, że to co dzieje się na arenie międzynarodowej i sytuacja w kraju nie mają wpływu na to, że odmawiają sobie większych wydatków" - podano. Jak dodano, przeważają tutaj mężczyźni (19 proc.), najmłodsi ankietowani w wieku 18-29 lat (30 proc.) oraz zarabiający od 7 000 zł netto w górę (34 proc.).