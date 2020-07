Lepiej mieć rzeczy na własność niż wypożyczać. Tak sądzi większość Polaków

Jak wskazano w badaniu, oszczędność pieniędzy, miejsca, czasu, a także mobilność i elastyczność – to korzyści, które mają największy wpływ na decyzje o wyborze wynajmu zamiast kupowania różnych dóbr. "Mimo zalet i faktu, że wypożyczyć można dziś w zasadzie wszystko, Polacy wolą jednak mieć rzeczy na własność" - podkreślili autorzy badania.

Wynająć można niemal wszystko

Eksperci zwrócili uwagę, że branża wynajmu, zarezerwowana do niedawna dla biznesowych profesjonalistów – w ostatnim czasie oferuje niemal wszystko. "Wypożyczenie przedmiotu, którego będziemy używać tylko raz lub dwa razy, jest znacznie tańsze i bardziej zrównoważone finansowo i środowiskowo niż jego zakup" - wskazali. Dzięki rozwojowi m.in. aplikacji współdzielenia (sharingowych), możliwe jest wykorzystanie zasobów, którymi dysponują sąsiedzi lub lokalne społeczności - dodali.

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, komentując dla PAP wyniki badania, zwrócił uwagę, że gdy stoimy przed koniecznością zakupu drogiej rzeczy, z której skorzystamy kilka razy i zadajemy sobie pytanie, czy na pewno nas na to stać, warto uświadomić sobie, że "na pewno nas stać, by to wypożyczyć".