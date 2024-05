Nawet 1900 złotych miesięcznie na dziecko. "O tym się nie mówi"

Projekt ustawy wprowadzający program Aktywny rodzic, czyli tak zwane babciowe, jest obecnie procedowany w polskim parlamencie. Nowe świadczenie będzie mógł pobierać nie tylko rodzic na etacie, ale także prowadzący działalność gospodarczą.

- Przygotowany projekt Aktywny rodzic to również możliwość świadczeń dla przedsiębiorców, zarówno dopłaty do żłobka, pozostawania w domu, czy dofinansowania do niani - zwraca uwagę Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

- Niestety o tym się nie mówi, a przecież obecnie mamy ponad 2,6 miliona aktywnych jednoosobowych działalności gospodarczych - stwierdził.

Babciowe dla osób prowadzących działalność

Są jednak pewne warunki dla skorzystania przez przedsiębiorców z babciowego, na co zwraca uwagę Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

"Nie może to być działalność w okresie zawieszenia oraz niezbędny jest minimalny poziom oskładkowania takiej działalności. Podobnie jak przy zatrudnieniu na etacie, warunkiem otrzymania świadczenia będzie zgłoszenie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego od podstawy, której łączna wysokość obydwojga rodziców wynosi nie mniej niż 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę i jednocześnie nie mniej dla każdego z rodziców niż 50 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę" - czytamy w informacji zamieszczonej na stronie internetowej resortu.

Inne zasady obowiązują rodziców korzystających z ulg w składkach. "Jeśli rodzic prowadzący działalność gospodarczą korzysta z ulg i preferencji w opłacaniu składek do ZUS (z ulgi na start, z obniżonych składek w okresie 24 miesięcy prowadzonej działalności lub z ulgi mały ZUS Plus), przy których podstawa, od której opłacane są składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, to w takim przypadku wymagany minimalny próg aktywności zawodowej, wynosi właśnie 30 proc. minimalnego wynagrodzeni za pracę" - wyjaśnia resort.

"Nie dotyczy to (...) osób deklarujących samodzielne wychowywanie dziecka, dla których próg aktywności zawodowej/wysokość podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (także w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) ustalono na poziomie nie niższym niż 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę" - czytamy.

Babciowe i trzy elementy programu

Program Aktywny rodzic zakłada wypłatę trzech świadczeń: aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu. W zależności od sytuacji rodzice będą mogli decydować, z którego z trzech świadczeń chcą skorzystać. Przy czym na to samo dziecko za dany miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno z nich.

Świadczenie aktywni rodzice w pracy (tzw. babciowe) wyniesie 1500 zł miesięcznie na czas 24 miesięcy – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka lub 1900 zł, jeżeli dziecko ma odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Rodzice będą mogli zdecydować, na co przeznaczą otrzymane pieniądze. Będą mogli m.in. sfinansować opiekę sprawowaną przez np. nianię czy babcię (w tym emerytkę). Świadczenie aktywnie w żłobku ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w instytucjach opieki nad dziećmi do trzech lat.

Będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Wsparcie wyniesie do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko z niepełnosprawnością (nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzice ponoszą za pobyt dziecka w instytucji opieki).

Trzecie świadczenie – aktywnie w domu – będzie przeznaczone głównie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia, bez spełnienia warunku aktywności zawodowej. Chodzi o rodziców, którzy nie będą mogli uzyskać prawa do świadczenia "aktywni rodzice w pracy" lub ich dziecko nie będzie uczęszczało do instytucji opieki. Będzie przysługiwało na podobnych zasadach jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy.

Autorka/Autor:mp/dap

Źródło: tvn24.pl