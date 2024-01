Dodatkowe 1500 złotych co miesiąc. Jest zapowiedź

"Aktywny rodzic" to jest nazwa programu, który potocznie znany jest jako babciowe. Obejmuje tysiąc pięćset złotych na zapewnienie opieki nad małym dzieckiem do lat trzech, ale w takiej formie, żeby był realizowany cel opiekuńczy i aktywizacyjny - powiedziała w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według przedstawicieli ministerstwa program ma ruszyć "w trzecim kwartale tego roku".

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w rozmowie z biznesową redakcją tvn24.pl poinformowała, że resort pracuje nad programem "Aktywny rodzic".

- To jest nazwa programu, który potocznie znany jest jako babciowe. Obejmuje tysiąc pięćset złotych na zapewnienie opieki nad małym dzieckiem do lat trzech, ale w takiej formie, żeby był realizowany cel opiekuńczy i aktywizacyjny. Chodzi o to, aby matki, rodzice mogli łączyć rolę zawodowe z rolami rodzicielskimi - wyjaśniła.

1500 plus. Kiedy ruszy program?

Jak dodała Aleksandra Gajewska, wiceministra resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, "ten program będzie działał i zakładamy, że ruszy w trzecim kwartale tego roku".

- Wdrożenie programu wymaga od nas wielomiesięcznej pracy już po wypracowaniu założeń i przeprocesowaniu ustawy. Zależy nam, aby system był prosty, intuicyjny i łatwy do obsługi, zachęcał rodziców, aby z niego korzystać. Będzie on oparty o zasady, jakie dzisiaj kojarzymy ze świadczeniem rodzinnym 800 plus - zapowiedziała.

Babciowe - zapowiedzi

W ubiegłym tygodniu Senat nie zgłosił poprawek do ustawy budżetowej na rok 2024, którą wcześniej przyjęli posłowie. - To budżet dla Polek i Polaków, budżet, w którym rząd Donalda Tuska realizuje swoje obietnice wyborcze z kampanii – mówił w Sejmie minister finansów Andrzej Domański. Wskazał, że w budżecie są pieniądze na tak zwane babciowe w ramach programu "Aktywny rodzic".

Babciowe było jedną z obietnic premiera Donalda Tuska zawartych w expose. - Kobieta, która zdecyduje się, że chce wrócić do pracy i otrzyma te 1500 złotych, które może przeznaczyć na żłobek, na opiekę, może też podzielić się tymi pieniędzmi z tą przysłowiową, symboliczną babcią - mówił jeszcze w kampanii wyborczej lider PO.

Świadczenie miałoby przysługiwać przez określony czas. Były premier wyjaśnił, że 1500 zł "babciowego" miesięcznie przysługiwałoby do czasu, kiedy dziecko może pójść do przedszkola, a więc do czasu, kiedy ukończy 3 lata.

Babciowe to także jeden z 100 konkretów na 100 dni rządu. "Wspieramy kobiety wracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka: w ramach programu "Aktywna mama" wypłacimy 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem – tzw. babciowe" - napisano w programie wyborczym PO.

