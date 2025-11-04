Awaria popularnego komunikatora

"Nie wczytuje kontaktów, nie działają ustawienia, nie wczytuje historii rozmów/ archiwum i bieżących chatów. A to wszystko na stronie internetowej/ wersji przeglądarkowej WhatsAppa. Aplikacja na smartfonie działa" - mogliśmy przeczytać w komentarzu użytkownika, zamieszczonym w serwisie Downdetector.
Z informacji dostępnych na stronie serwisu Downdetector, który gromadzi dane o problemach wysyłanych przez internautów, wynikało, że awaria WhatsApp zaczęła się tuż przed godziną 15.00.
Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła problemów z wersją aplikacji na komputery.
Po godz. 16.00 liczba zgłoszeń znacząco się zmniejszyła.
WhatsApp to należąca do Meta Platforms darmowa aplikacja komunikacyjna, która umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości tekstowych, głosowych, wideo, zdjęć, plików i wykonywanie połączeń głosowych i wideo przez internet. Działa na różnych platformach, takich jak smartfony (Android i iOS) i komputery.
