Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Awaria popularnego komunikatora

shutterstock_2175179541
Atak hakerski. Gdzie sprawdzić, czy padliśmy ofiarą wycieku?
Źródło: TVN24
We wtorek po południu doszło do awarii WhatsApp - wynika ze zgłoszeń w serwisie Downdetector. Użytkownicy zgłaszali przede wszystkim problemy z działaniem komunikatora na komputerach.

"Nie wczytuje kontaktów, nie działają ustawienia, nie wczytuje historii rozmów/ archiwum i bieżących chatów. A to wszystko na stronie internetowej/ wersji przeglądarkowej WhatsAppa. Aplikacja na smartfonie działa" - mogliśmy przeczytać w komentarzu użytkownika, zamieszczonym w serwisie Downdetector.

Z informacji dostępnych na stronie serwisu Downdetector, który gromadzi dane o problemach wysyłanych przez internautów, wynikało, że awaria WhatsApp zaczęła się tuż przed godziną 15.00.

Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła problemów z wersją aplikacji na komputery.

WhatsApp - zgłaszane awarie
WhatsApp - zgłaszane awarie
Źródło: Downdetector

Po godz. 16.00 liczba zgłoszeń znacząco się zmniejszyła.

WhatsApp to należąca do Meta Platforms darmowa aplikacja komunikacyjna, która umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości tekstowych, głosowych, wideo, zdjęć, plików i wykonywanie połączeń głosowych i wideo przez internet. Działa na różnych platformach, takich jak smartfony (Android i iOS) i komputery. 

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: mp/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Kateryna Onyshchuk/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Cyberbezpieczeństwo
Zobacz także:
Kobieta ze smartfonem
Wyciek danych klientów znanej polskiej firmy
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ceny pójdą w górę. Branża alarmuje
Z kraju
Od 1 kwietnia przestanie obowiązywać zerowy VAT na żywność, co oznacza powrót do wcześniejszej 5-procentowej stawki
Plan B w portfelu. Ile warto mieć gotówki
Pieniądze
Protest przeciwko lalkom na platformie sprzedażowej
Gigant wycofuje ze sprzedaży wszystkie produkty erotyczne
Ze świata
Wypadki na warszawskich drogach (zdjęcie ilustracyjne)
Polska z największym spadkiem ofiar śmiertelnych wypadków drogowych
Z kraju
Karol Nawrocki
"Weto byłoby korzystne dla firm, które nie zamierzają się rejestrować w Polsce"
Z kraju
Złotówki Pieniądze PLN
Co dalej ze stopami procentowymi? "Nie ma co czekać"
Pieniądze
shutterstock_2175179541
"Rzekome okazje" i alarmujące wyniki kontroli
Handel
bali rusztowanie 16
Ogromna konstrukcja na rajskiej plaży. "To wstyd"
TVN24
Stefan Krajewski
"Są pierwsze ustalenia kontroli". Minister zabiera głos
Z kraju
Alaksander Łukaszenko
"Kolejne ograniczenia w ruchu na Białorusi" dla polskich firm. Dekret Łukaszenki
Moto
Chorwacja autostrada a2
Rewolucja na autostradach w Chorwacji
Ze świata
Chińskie samochody
Skok sprzedaży nawet o 1400 procent. "Liczba może sięgnąć miliona sztuk"
Moto
pap_20250923_1UD
Umowa podpisana. Akcje giganta na najwyższym poziomie w historii
Tech
Uwięzieni w sklepie
Partia chrupek wycofana ze sklepów. Ostrzeżenie
Z kraju
moskwa rosja - ilmarinfoto shutterstock_1344145688
Bank zablokował konta Rosjan. Dostali dwie wiadomości
Ze świata
smartfon w ręce kobiety
"Zewnętrzny atak" i kłopoty z płatnościami. Spółka o zwrocie pieniędzy
Pieniądze
shutterstock_2135048671
Szef banku centralnego o wieku emerytalnym. "Musimy być ze sobą szczerzy"
Ze świata
Syn stracił smartfona, ojciec ruszył na poszukiwania (zdj. ilustracyjne)
Awaria u dużego operatora. "Sytuacja wraca już do normy"
Z kraju
Krzysztof Gawkowski
"Chodzi o to, żeby sparaliżować życie ludzi". Wicepremier komentuje
Tech
Salon kosmetologiczny, zabieg
"Plaga niewyszkolonych osób". Taka wizyta może się źle skończyć
Joanna Rubin-Sobolewska
Telefon, aplikacja, smartfon
"Wszystkie te serwisy stoją otworem dla przestępców"
Tech
Telefon komórkowy
"Klienci są obciążani dodatkowymi opłatami". Duży operator z zarzutami
Z kraju
shutterstock_1546838294
Ważne dane z przemysłu. "Pogłębiła się skala redukcji zatrudnienia"
Z kraju
shutterstock_2453408987
USA tworzą międzynarodowy klub. "Zapraszamy do dołączenia"
Ze świata
Prezydent złoży projekt ustawy w sprawie waloryzacji emerytur
"Godna emerytura". Projekt z podpisem prezydenta
Pieniądze
shutterstock_2232643143
Można otrzymać nawet 1750 złotych. Ruszył nabór wniosków
Z kraju
shutterstock_2661873519
Nielegalny złom z Niemiec. Zatrzymano tony odpadów
Z kraju
Donald Trump
Największa bitwa w wojnie handlowej Donalda Trumpa
Ze świata
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Stopy procentowe, dane z przemysłu, rating Polski
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica