Awaria popularnego komunikatora

"Nie wczytuje kontaktów, nie działają ustawienia, nie wczytuje historii rozmów/ archiwum i bieżących chatów. A to wszystko na stronie internetowej/ wersji przeglądarkowej WhatsAppa. Aplikacja na smartfonie działa" - mogliśmy przeczytać w komentarzu użytkownika, zamieszczonym w serwisie Downdetector.

Z informacji dostępnych na stronie serwisu Downdetector, który gromadzi dane o problemach wysyłanych przez internautów, wynikało, że awaria WhatsApp zaczęła się tuż przed godziną 15.00.

Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczyła problemów z wersją aplikacji na komputery.

WhatsApp - zgłaszane awarie Źródło: Downdetector

Po godz. 16.00 liczba zgłoszeń znacząco się zmniejszyła.

WhatsApp to należąca do Meta Platforms darmowa aplikacja komunikacyjna, która umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości tekstowych, głosowych, wideo, zdjęć, plików i wykonywanie połączeń głosowych i wideo przez internet. Działa na różnych platformach, takich jak smartfony (Android i iOS) i komputery.