Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Awaria w systemie PKP. "Niestety bardziej złożony problem"

|
pap_20251114_0PS
Marcin Mochocki (PKP PLK) o pracach na linii otwockiej
Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: PAP/Piotr Polak
PKP Intercity pracuje nad usunięciem przyczyn okresowo pojawiających się problemów ze sprzedażą biletów w kanałach zdalnych. Zakłócenia mogą nadal występować w godzinach popołudniowych - poinformował rzecznik spółki Michał Wrzosek. Problemy z zakupem biletów online występują już od kilku dni.

Osoby chcące zakupić przez internet bilety na pociąg PKP Intercity od kilku dni napotykają zakłócenia. Przewoźnik poinformował na platformie X, że "niestety, problem okazał się bardziej złożony, niż pierwotnie zakładano, dlatego zakłócenia mogą nadal okresowo występować".

"Zakłócenia w godzinach popołudniowych"

Jak zapewnił rzecznik spółki, nad usunięciem awarii "pracuje całodobowo specjalny zespół powołany przez PKP Intercity i PKP Informatyka oraz bezpośrednio zarządy obu firm".

Michał Wrzosek przyznał jednak, że "zakłócenia mogą nadal występować w godzinach popołudniowych".

- Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność usług i zapewnić sprawną możliwość zakupu biletów - powiedział.

40 pociągów odwołanych, 120 opóźnionych. Utrudnienia do końca dnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

40 pociągów odwołanych, 120 opóźnionych. Utrudnienia do końca dnia

TVN24

Rozwiązania na czas awarii

Rzecznik PKP Intercity zaznaczył, że "szczególne znaczenie w tej kwestii ma obsługa pasażerów i klientów kolei". W związku z tym zarząd firmy zdecydował, by od piątku możliwe było nabywanie biletu u załogi pociągu bez dodatkowych opłat.

- W czasie niedostępności systemu online zapewni maksymalną dostępność kas biletowych PKP Intercity i pracowników obsługi na dworcach i w pociągach - dodał Wrzosek.

Ponadto zarząd będzie "dodatkowo monitorował obsługę pasażerów i wdrażał adekwatne rozwiązania".

- Będziemy informować na bieżąco o pracach nad wyeliminowaniem problemów z dostępnością do sprzedaży online. Przepraszamy pasażerów za niedogodności i dziękujemy za ich cierpliwość i wyrozumiałość - przekazał rzecznik PKP Intercity.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 4 min
pc
"Moje pojawienie się na świecie odbyło się w atmosferze skandalu towarzyskiego"
Piotr Jacoń
43 min
Helena Englert i Monika Olejnik
Helena Englert i zarzuty o nepotyzm. "Wiedziałam, że tak będzie"
Monika Olejnik
shutterstock_2294264511
Lęk i OCD: jak wyjść z błędnego koła natrętnych myśli?
Anna Bielecka
Udostępnij:
Tagi:
Polskie Koleje PaństwoweAwariaPKP Intercity
Alicja Skiba
Alicja Skiba
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Donald Tusk
Tusk reaguje na decyzję Trumpa
TVN24
benzyna dystrybutor shutterstock_2780150635
Tyle zapłacimy za benzynę w weekend
Z kraju
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Śledczy wskazali przyczynę śmierci dwulatka ze żłobka w Ząbkach
WARSZAWA
Tomasz Janeczek
Żurek zawiesił prokuratora Janeczka
Robert Zieliński, Maciej Duda
Britney Spears
"Mogę zrobić wam lazanię", "jestem aniołem". Nagranie z zatrzymania Britney Spears
TVN24
samochody droga zachód słońca shutterstock_2705330975
"Nowe obowiązki" od lipca. "Połowa polskich firm zrezygnuje"
Łukasz Figielski
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Sławosz Uznański-Wiśniewski reaguje. Pisze o "próbie cenzury"
TVN24
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
TVN24
Kapitan Jan Dobrogowski
Nowe informacje o polskim kapitanie statku z hantawirusem
TVN24
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
prasa
Dodatkowe pięć tysięcy żołnierzy USA w Polsce. Światowe media komentują
TVN24
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
shutterstock_2613100179
Tajlandia ukróca szkodliwy wpływ turystyki. Zmiana dotknie też Polaków
Turystyka
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
TVN24
Książę Andrzej
"Królowa bardzo chce". Nowe dokumenty w sprawie zhańbionego księcia
TVN24
Jedną osobę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Czołowe zderzenie, śmigłowiec lądował na ulicy. Jedna osoba ranna
WARSZAWA
11-latek potrącony przez auto w Gdyni
11-latek potrącony na pasach, miał zielone światło. Nagranie
TVN24
Zaginiona Elżbieta Wojtacka ma 12 lat
Zaginęła 12-latka. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi
TVN24
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
WARSZAWA
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
TVN24
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
TVN24
Samoloty F-35 Lightning
"Rosjanie nie mają czegoś takiego". Lecą do Polski
TVN24
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
TVN24
Rafał Trzaskowski zawnioskował do ministerstwa kultury w sprawie Pałacu w Wilanowie
Pałac w Wilanowie za darmo. Trzaskowski zawnioskował do ministerstwa
WARSZAWA
Szop
Dostali wezwanie o szperaczu w śmietniku, na miejscu zastali to
METEO
Związki partnerskie
Jest rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa
TVN24
pap_20200506_0E8 (1)
Jacek Żalek zatrzymany przez CBA
Maciej Duda, Robert Zieliński
Budynek Sejmu RP
"Nie będę się bał". Wicemarszałek zapowiada ruch w sprawie kilometrówek
TVN24
Tony Carruthers
Odroczono wykonanie kary śmierci. Personel nie mógł znaleźć żyły do wkłucia
TVN24

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica