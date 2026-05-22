Awaria w systemie PKP. "Niestety bardziej złożony problem"

Osoby chcące zakupić przez internet bilety na pociąg PKP Intercity od kilku dni napotykają zakłócenia. Przewoźnik poinformował na platformie X, że "niestety, problem okazał się bardziej złożony, niż pierwotnie zakładano, dlatego zakłócenia mogą nadal okresowo występować".

Szanowni Państwo,

zespoły informatyczne PKP Intercity oraz PKP Informatyka intensywnie pracują nad zdiagnozowaniem i usunięciem przyczyn awarii systemu sprzedaży.



Niestety, problem okazał się bardziej złożony, niż pierwotnie zakładano, dlatego zakłócenia mogą nadal okresowo… pic.twitter.com/FpxAdzZKfU — PKP Intercity (@PKPIntercityPDP) May 22, 2026 Rozwiń

"Zakłócenia w godzinach popołudniowych"

Jak zapewnił rzecznik spółki, nad usunięciem awarii "pracuje całodobowo specjalny zespół powołany przez PKP Intercity i PKP Informatyka oraz bezpośrednio zarządy obu firm".

Michał Wrzosek przyznał jednak, że "zakłócenia mogą nadal występować w godzinach popołudniowych".

- Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność usług i zapewnić sprawną możliwość zakupu biletów - powiedział.

Rozwiązania na czas awarii

Rzecznik PKP Intercity zaznaczył, że "szczególne znaczenie w tej kwestii ma obsługa pasażerów i klientów kolei". W związku z tym zarząd firmy zdecydował, by od piątku możliwe było nabywanie biletu u załogi pociągu bez dodatkowych opłat.

- W czasie niedostępności systemu online zapewni maksymalną dostępność kas biletowych PKP Intercity i pracowników obsługi na dworcach i w pociągach - dodał Wrzosek.

Ponadto zarząd będzie "dodatkowo monitorował obsługę pasażerów i wdrażał adekwatne rozwiązania".

- Będziemy informować na bieżąco o pracach nad wyeliminowaniem problemów z dostępnością do sprzedaży online. Przepraszamy pasażerów za niedogodności i dziękujemy za ich cierpliwość i wyrozumiałość - przekazał rzecznik PKP Intercity.

