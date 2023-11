Awaria w Orange usunięta

Orange o awarii. "Przepraszamy za niedogodności"

Orange wyłącza sieć 3G

Pod koniec września Orange Polska rozpoczęło proces wyłączania sieci 3G w Polsce. "Prace przygotowawcze do tego etapu zajęły wiele czasu – to ogromne przedsięwzięcie zarówno technologiczne, jak i logistyczne, ale wszystko ruszyło zgodnie z zapowiedziami" - stwierdziło biuro prasowe w odpowiedzi na pytania dotyczące przebiegu tego procesu zadane przez TVN24 Biznes na początku miesiąca.

3G jest trzecią generacją sieci mobilnej, która w porównaniu do 2G umożliwiała lepszą jakość rozmów i dostęp do internetu mobilnego z prędkością 7,2 Mb/s. Wraz z szerszym dostępem do internetu na urządzeniach mobilnych 3G stało się jednak niewystarczające.

Przedstawiciele operatora podkreślili, że odłączanie sieci 3G to "proces skomplikowany i długotrwały, dlatego trwa on nadal". "Przede wszystkim, nie polega on na rezygnacji ze starszej technologii poprzez jej wyłączenie. Częstotliwości radiowe przypisane obecnie do obsługi sieci 3G zostaną wykorzystane do zwiększenia całkowitej pojemności i pokrycia sieci 4G. Po wyłączeniu 3G możemy 'przenieść' uwolniony w ten sposób blok 5 MHz z pasma zasięgowego 900 MHz na potrzeby sieci 4G/LTE" - wyjaśniono.