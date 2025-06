Awaria w Orange

W środę doszło do awarii w sieci Orange. Klienci skarżą się na problemy z połączeniami i wiadomościami tekstowymi. Firma poinformowała, że "pracuje nad przywróceniem dostępu do usług".

Sieć Orange o awarii

"Czy są obecnie jakieś problemy z siecią Orange? Nie da się wykonać żadnego połączenia", "SMS przychodzą do mnie z 1-2h opóźnieniem", "Nie mogę wykonać żadnego połączenia i nikt nie może dodzwonić się do mnie. Internet działa", "Paradoksalnie transmisja danych działa. Połączenia i SMSy nie działają. Wskaźnik sieci co 10 sekund spada do zera" - to tylko niektóre wpisy użytkowników X (dawniej Twitter).