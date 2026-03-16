Awaria w dużym banku. "Możecie mieć trudności"

Jak wyjaśnił mBank we wpisie w mediach społecznościowych, "w tym momencie mogą występować trudności z:
- logowaniem do aplikacji mobilnej oraz do serwisu transakcyjnego,
- płatnościami.
"Nasz zespół pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem tej sytuacji, by przywrócić pełną dostępność usług w jak najkrótszym czasie. Będziemy na bieżąco informować was o postępie prac w aktualizacjach do tego komunikatu" - zaznaczył bank.
Awaria w mBanku
"Mbank padł - nic za bardzo nie działa", "nie można się zalogować", "nie działa blik i inne płatności", "przelewy chyba też nie przychodzą" - to tylko niektóre z wpisów klientów banku.
W serwisie Downdetector, który śledzi awarie internetowe, użytkownicy zaczęli zgłaszać awarię w mBanku tuż po godzinie 10.
Największe banki w Polsce
PKO BP to największy bank w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.
Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.
