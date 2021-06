Awaria w dużym banku. "Pracujemy, aby jak najszybciej to naprawić"

Klienci ING Banku Śląskiego zgłaszają w mediach społecznościowych oraz na portalu downdetector.pl problemy z wysyłką kodów SMS, niezbędnych do potwierdzania niektórych transakcji. "Już nad tym pracujemy, aby jak najszybciej to naprawić" - poinformowali przedstawiciele banku w jednym z komentarzy. Część osób informuje też o kłopotach z logowaniem.

"Co się dzieje? Problemy z logowaniem, niedostępne usługi" - zapytał jeden z klientów pod ostatnim wpisem ING Banku Śląskiego na Facebooku. "Znów macie problemy w banku? Nie można się do was dodzwonić dziś i znów nie mogę zrobić przelewu, bo od 15 minut nie otrzymuję kodu do przelewu" - skarżyła się kolejna osoba.