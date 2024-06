Awaria w dużym banku. Kłopoty klientów

Pod ostatnim postem Banku Millennium na platformie X użytkownicy pisali m.in.: "To co obecnie dzieje się z aplikacją to jakiś nieśmieszny żart. Od kilku godzin nie mogę się zalogować", "Co się dzieje z apką?", "aplikacja Wam padła", "Kiedy naprawicie aplikacje? nawet na konto się nie da zalogować, nie mówiąc o autoryzacji przelewów".