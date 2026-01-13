Awaria systemu sprzedaży. "Brak możliwości zakupu biletu online"

Logo TVN24
Źródło: TVN24
Awaria systemu sprzedaży biletów na pociągi PKP Intercity. Podróżni mogą kupić bilet w kasie na dworcu lub u konduktora, który nie pobierze za to dodatkowej opłaty pokładowej - poinformował we wtorek przewoźnik.

"W systemie sprzedaży eIC oraz aplikacji mobilnej została zdiagnozowana usterka powodująca brak możliwości zakupu biletu online. Zachęcamy do zakupu biletów w kasach biletowych" - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

Opłata pokładowa zawieszona

Przewoźnik przekazał, że klientom, którzy oświadczą w pociągu, że z uwagi na niedostępność systemu eIC lub aplikacji nie mogli nabyć biletów, umożliwiony zostanie zakup biletu bez pobierania opłaty pokładowej, która zostaje zawieszona do odwołania. "Podróżny powinien zgłosić się do konduktora przed wejściem do pociągu w celu nabycia biletu na przejazd. Przepraszamy za utrudnienia" - dodało Intercity. PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie.

pc

pc
Autorka/Autor: skib/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Polskie Koleje Państwowe pociągi PKP Intercity Transport
