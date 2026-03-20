Awaria w całym kraju. Składanie wniosków utrudnione

Jak zabezpieczyć się przed hakerami?

Rzeczniczka MSWiA zapewniła, że trwają pracę nad "jak najszybszym usunięciem awarii".

"Informujemy, że 20 marca br. występują na terenie całego kraju utrudnienia po aktualizacji systemu Rejestru Dokumentów Paszportowych. Zakłócenia są związane ze składaniem wniosków paszportowych przez osoby dorosłe" - wyjaśniła i przeprosiła za "niedogodności".

Przepraszamy… pic.twitter.com/P7l1Aawog7 — Karolina Gałecka (@K_Galecka) March 20, 2026 Rozwiń Karolina Gałecka na X.

Urzędy o awarii

Niektóre z urzędów wojewódzkich potwierdziły tę informację na swoich profilach w mediach społecznościowych, m.in. łódzki.

Informujemy, że 20 marca 2026 r., na terenie całego kraju występują utrudnienia po aktualizacji systemu Rejestru Dokumentów Paszportowych. Zakłócenia występują ze składaniem wniosków paszportowych przez osoby dorosłe. Pracujemy nad usunięciem niedogodności. Przepraszamy. pic.twitter.com/WbTTVDfnVZ — Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi (@luw_lodz) March 20, 2026 Rozwiń Łódzki Urząd Wojewódzki na X.

Jak z kolei poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, "we wszystkich lokalizacjach paszportowych na terenie województwa wielkopolskiego nie jest możliwa realizacja usługi złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego".

"Wizyty paszportowe na złożenie wniosku zarezerwowane przez internet i niezrealizowane z uwagi na wyżej określone utrudnienia będzie można zrealizować po ich ustaniu, bez konieczności ponownej rezerwacji wizyty. W celu realizacji wizyty należy zgłosić się do stanowiska informacji oraz podać imię i nazwisko, datę i godzinę dokonanej rezerwacji" - wyjaśniono.

ℹ️ 20 marca br. na terenie całego kraju występują utrudnienia po aktualizacji systemu Rejestru Dokumentów Paszportowych. We wszystkich lokalizacjach paszportowych na terenie województwa wielkopolskiego nie jest możliwa realizacja usługi złożenia wniosku o wydanie… pic.twitter.com/iWiJBJkH5g — Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu (@wuw_poznan) March 20, 2026 Rozwiń Wielkopolski Urząd Wojewódzki na X.

Rejestr Dokumentów Paszportowych

System Rejestru Dokumentów Paszportowych w Polsce funkcjonuje od listopada 2022 roku. Umożliwia on m.in. sprawdzenie ważności paszportu, zgłoszenie utraty dokumentu oraz weryfikację swoich danych online.

Opracowała Alicja Skiba/kris