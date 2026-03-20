Awaria w całym kraju. Składanie wniosków utrudnione

Rzeczniczka MSWiA zapewniła, że trwają pracę nad "jak najszybszym usunięciem awarii".
"Informujemy, że 20 marca br. występują na terenie całego kraju utrudnienia po aktualizacji systemu Rejestru Dokumentów Paszportowych. Zakłócenia są związane ze składaniem wniosków paszportowych przez osoby dorosłe" - wyjaśniła i przeprosiła za "niedogodności".
Urzędy o awarii
Niektóre z urzędów wojewódzkich potwierdziły tę informację na swoich profilach w mediach społecznościowych, m.in. łódzki.
Jak z kolei poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, "we wszystkich lokalizacjach paszportowych na terenie województwa wielkopolskiego nie jest możliwa realizacja usługi złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportowego".
"Wizyty paszportowe na złożenie wniosku zarezerwowane przez internet i niezrealizowane z uwagi na wyżej określone utrudnienia będzie można zrealizować po ich ustaniu, bez konieczności ponownej rezerwacji wizyty. W celu realizacji wizyty należy zgłosić się do stanowiska informacji oraz podać imię i nazwisko, datę i godzinę dokonanej rezerwacji" - wyjaśniono.
Rejestr Dokumentów Paszportowych
System Rejestru Dokumentów Paszportowych w Polsce funkcjonuje od listopada 2022 roku. Umożliwia on m.in. sprawdzenie ważności paszportu, zgłoszenie utraty dokumentu oraz weryfikację swoich danych online.
Opracowała Alicja Skiba/kris
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock