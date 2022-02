Awaria numeru 112. Na połączenie trzeba dłużej poczekać

Trwa awaria numeru ratunkowego (112) w Polsce - informuje serwis niebezpiecznik.pl. Czas dodzwonienia się na 112 wynosi kilka minut, a w niektórych ośrodkach operatorzy 112 w ogóle nie mogą zalogować się do systemu.

"W całej Polsce od 2 godziny (od godz. 12:00 — dop. red.) [występują] problemy z działaniem Centrów Powiadamiania Ratunkowego. Ostatnia godzina to problemy w całym kraju. Obecnie wszystkie Centra nie działają prawidłowo. Mamy nawet informacje ze w pewnym momencie w całej Polsce zalogowanych było tylko kilku operatorow. W niektórych ośrodkach operatorzy w ogóle nie mogą zalogować się do systemu, wynika to z informacji jakie operatorzy z całego kraju przekazują między sobą" - czytamy w komunikacie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, na które powołuje się serwis niebezpiecznik.pl.