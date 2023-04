Klienci banków mogą mieć problemy z płatnościami. "Przepraszamy za utrudnienia"

czytaj dalej

Rządzący zapowiedzieli powszechny skup zboża. - To może kosztować 5 miliardów złotych. Nie wiem, czy rząd jest w stanie wyłożyć - pamiętajmy, z naszych pieniędzy - te środki - mówił we "Wstajesz i weekend" w TVN24 dr hab. Sławomir Kalinowski, profesor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Ekonomista podkreślał jednak, że "to nie jest główny problem". - Nawet gdyby rząd kupił za nasze pieniądze to zboże, to gdzie to zboże podzieje się. W zasobach, czy w rezerwach państwowych nie ma silosów, które mogłyby to zboże zgromadzić - zwracał uwagę Kalinowski.