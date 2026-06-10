Awaria w dużym banku. Problemy z płatnościami Blikiem i nie tylko
Utrudnienia dotyczą głównie korzystania z Blika oraz płatności online wymagających autoryzacji w aplikacji, natomiast "płatności kartami działają", jak przekazał bank w komunikacie na stronie internetowej.
Jak ominąć utrudnienia?
"Jeśli nie możesz zalogować się do serwisu Pekao24 przy użyciu logowania dwuskładnikowego w aplikacji PeoPay na urządzeniu z systemem Android i nie wyświetla się opcja potwierdzenia logowania kodem SMS, spróbuj wykonać jedną z czynności" - polecono i zasugerowano, aby:
- skorzystać z innej przeglądarki, w której nie są zapisane dane logowania,
- otworzyć stronę w trybie incognito,
- wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki.
"Po wykonaniu jednej z tych czynności opcja potwierdzenia logowania kodem SMS powinna ponownie się pojawić. Przepraszamy za niedogodności. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem prawidłowego działania PeoPay" - podkreślono.
Według serwisu Downdetector, pierwsze zgłoszenia odnotowano dzisiaj w nocy.