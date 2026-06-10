Z kraju Awaria w dużym banku. Problemy z płatnościami Blikiem i nie tylko Alicja Skiba |

Nowe oszustwo cyberprzestępców - BLIK Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Utrudnienia dotyczą głównie korzystania z Blika oraz płatności online wymagających autoryzacji w aplikacji, natomiast "płatności kartami działają", jak przekazał bank w komunikacie na stronie internetowej.

Jak ominąć utrudnienia?

"Jeśli nie możesz zalogować się do serwisu Pekao24 przy użyciu logowania dwuskładnikowego w aplikacji PeoPay na urządzeniu z systemem Android i nie wyświetla się opcja potwierdzenia logowania kodem SMS, spróbuj wykonać jedną z czynności" - polecono i zasugerowano, aby:

skorzystać z innej przeglądarki, w której nie są zapisane dane logowania,

otworzyć stronę w trybie incognito,

wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki.

"Po wykonaniu jednej z tych czynności opcja potwierdzenia logowania kodem SMS powinna ponownie się pojawić. Przepraszamy za niedogodności. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem prawidłowego działania PeoPay" - podkreślono.

Według serwisu Downdetector, pierwsze zgłoszenia odnotowano dzisiaj w nocy.

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