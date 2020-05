Ostatni odcinek S7 w Małopolsce czeka na wykonawców

- Droga ekspresowa S7 to kluczowy szlak komunikacyjny w układzie północ-południe, łączący Trójmiasto, Warmię, Warszawę, Radom, Kielce, Kraków i Podhale. Ogłaszamy ostatni przetarg na odcinek S7 w województwie małopolskim na północ od Krakowa. To przełamanie wieloletniej niemocy. Pozostałe odcinki są w realizacji - powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Co powstanie?

Do zadań wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie należało m.in. zaprojektowanie i wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej S7 o długości ok. 5,3 km od węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła) wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.