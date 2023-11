Co z darmowymi autostradami? "Nie mieliśmy żadnych sygnałów"

- Było obiecane, no to powinni spełnić swoje obietnice, i faktycznie jeszcze jest droga, bo 30 złotych w sumie w jedną stronę, więc moim zdaniem powinna być darmowa - stwierdziła jedna z osób podróżujących autostradą.

Co z darmowymi autostradami?

- Mamy nadzieję, że stanie się to w przeciągu roku. A jestem przekonany i ufam i wierzę, że będzie to szybciej aniżeli później - mówił Adamczyk.

- Nie, nie, nie. Pamiętam dokładnie: państwowe autostrady będą bezpłatne. I te jeśli chodzi o koncesjonowane, to będzie się szukało drogi do tego, żeby z tymi prywatnymi, no zarządcami tych autostrad, dojść do porozumienia - dodał Płażyński.