Autostrady do rozbudowy. Szykują się zmiany dla kierowców

Dodatkowe pasy na A4

Dodano, że "rozbudowany zostanie także fragment A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem, który jeszcze do 2027 r. zarządzany będzie przez koncesjonariusza - spółkę Stalexport Autostrada Małopolska". Wytłumaczono, ze "poszerzenie autostrady będzie polegało na dobudowaniu trzeciego i czwartego pasa na odcinkach pomiędzy węzłem Murckowska i węzłem Byczyna oraz od węzła Byczyna do węzła Balice", a "w sumie rozbudowa trasy, już po przejęciu jej przez Skarb Państwa, obejmie 60 km".

"Obie inwestycje zostały zaplanowane do realizacji w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), który zakłada poszerzenie A4 na długości od Wrocławia do Tarnowa. Na decyzję środowiskową czeka także plan poszerzenia dolnośląskiego fragmentu A4 – 35 kilometrów trasy od Krzyżowej do Legnicy" - czytamy w dzienniku.