Od dziś podwyżki na autostradzie

Z 50 do 52 zł rośnie opłata dla kierowców pojazdów trzeciej kategorii (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami), a z 77 do 80 zł rośnie stawka dla pojazdów kategorii czwartej (pojazdy samochodowe o więcej niż ̇trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami). Koszt przejazdu pojazdów ponadnormatywnych rośnie z obecnych 220 zł do 230 zł. Wszystkie stawki zawierają w sobie doliczony podatek VAT.